Anticipazioni Il Segreto, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017: «Beatriz Mella accolta in casa Castañeda» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto, il sospirato ritorno di fiamma tra Alfonso ed Emilia alla fine ci sarà! La coppia ha finalmente ritrovato armonia ed affiatamento ed è pronta a dar prova ancora una volta della propria generosità accogliendo in casa la giovane Beatriz Mella, rimasta orfana, senza famiglia e senza un tetto. Dopo che il dottor Lucas Moliner ha deciso di dimettere la ragazza dal dispensario, i coniugi – esortati anche da Matías e Prado – la accolgono in famiglia. Tuttavia la permanenza della giovane Mella dai Castañeda sarà piuttosto breve…

«Un brutto tiro a don Anselmo!» Anticipazioni Il Segreto, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano infatti che presto giungerà a Puente Viejo Hernando Dos Casas, il tutore legale di Beatriz Mella. Continuano nel frattempo i festeggiamenti dei giovani sposi Gracia e Hipólito – che hanno celebrato le loro nozze nella piazza del paese – circondati dal grande affetto di tutti i concittadini. Ma la festa è rovinata da una cattiva notizia: don Berengario ha denunciato don Anselmo! Il nuovo aiuto parroco ha riportato al vescovo voci malevole sul comportamento dell’amatissimo curato di Puente Viejo, che a questo punto sarà forse costretto ad andare via dal paese.