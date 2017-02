Tempesta d’Amore le Anticipazioni e le Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017. «Werner indaga su Nadine». Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe, vediamo che Werner ha iniziato a svolgere delle indagini sul conto di Nadine, per verificare se sono credibili le sue accuse di molestie nei riguardi di André. La posizione di quest’ultimo, nel frattempo, si va facendo di giorno in giorno più disperata, anche in virtù del ricatto cui lo sta sottoponendo Oskar.

«Un’asta di vini di beneficenza». Tempesta d’Amore le Anticipazioni e le Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017.

Nel frattempo le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Charlotte coinvolge David Hofer nell’organizzazione di un’asta di vini a scopo benefico. Fabien, intanto, sta avendo problemi a scuola a causa dell’eccessiva esuberanza del suo carattere, così sua madre Tanja decide di mandarlo a stare un po’ dal padre. Inizia così la convivenza del ciclonico ragazzo con Michael e Natascha! Nel mentre Charlotte intuisce che Desirée è incinta.

«L’impennata di Desirée». Tempesta d’Amore le Anticipazioni e le Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017.

Le nostre anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe proseguono proprio sulla vicenda di Desirée e Adrian. La figlia di Beatrice, rimasta incinta per l’appunto a causa di un tiro mancino di sua madre, che le ha sostituito gli anticoncezionali con pillole prive di efficacia, si ribella ai piani della dark lady, e invece di approfittarne per costringere Lechner al matrimonio, inopinatamente decide di non solo di abbandonare il Fürstenhof, ma addirittura di andarsene via dal paese di Bichelheim. Per far ciò la Bramigk afferra al volo una proposta di lavoro fattale dalla sua amica stilista, Kassandra Kran.

«In birreria per salvare André». Tempesta d’Amore le Anticipazioni e le Trame della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2017.

Naturalmente Desirée, per mettere in atto le sue decisioni, si guarda bene dal rivelare a Adrian di essere in dolce attesa. E questo fatto la metterà in conflitto con Clara, la quale, come abbiamo già visto nelle precedenti anticipazioni di Tempesta d’amore, insiste affinché la Bramigk, invece di fuggire, si assuma le proprie responsabilità anche nei confronti di Lechner, che è giusto sappia che sta per diventare padre. Frattanto, a causa dello scompiglio portato in casa da Fabien, c’è tensione tra Natascha e Michael. Infine la situazione di André si deteriora sempre di più, e il sindaco del paese viene iscritto dal PM nel registro degli indagati. Lo chef, per ottenere la solidarietà degli abitanti di Bichelheim, indice una riunione del consiglio comunale in birreria, ma le cose prenderanno una piega da lui inattesa…