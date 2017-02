Anticipazioni Un posto al sole Trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2017 – «Passioni travolgenti!» Bentornati ‘upassine’ e ‘upassini’ alle nostre anticipazioni settimanali di Un posto al sole. Che cosa ci riservano le trame della prossima settimana? Una è la risposta, care amiche e amici, che ci danno le anticipazioni di UPAS: violente tempeste d’amore che travolgeranno con il vento della passione i cuori dei protagonisti della soap opera che si svolge all’ombra del Vesuvio, e va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì alle 20:40 sulla terza rete della Rai!

Secondo quanto ci rivelano le anticipazioni di Un posto al sole, al centro dei riflettori saranno soprattutto le coppie Franco – Angela, Roberto – Marina e Renato – Nadia (quest’ultima è anche un po’ triangolo se consideriamo per qualche tempo ancora anche Alberto Palladini…). Tutte queste coppie – ma non solo loro – vivranno momenti intensi. Ma è previsto anche un inaspettato e graditissimo ritorno, lassù in terrazza.

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tra Franco e Angela qualcosa di imprevisto bolle in pentola. Proprio quando i due sembrano ritrovarsi vivendo un momento di passione intensa, la diffidenza della Poggi riesplode. Convinta di essere nel bel mezzo di una profonda crisi di coppia, Angela finisce per scontrarsi ancora con il suo compagno. Intanto Andrea rivede sua figlia Alice che tuttavia – indispettita dai mesi di lontananza dal padre – non lo accoglie per niente bene…