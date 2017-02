Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 febbraio 2017: «Felipe e Celia si riconoscono nel romanzo di Leonor» – Secondo le anticipazioni di Una vita, Felipe e Celia leggono il romanzo di Leonor “Servire e tacere”, e vi trovano riferimenti alla loro storia privata. Temendo una cattiva influenza sulla reputazione di cui gode – secondo le anticipazioni – l’avvocato entra in rotta di collisione con la bella scrittrice.

«La losca Lourdes tiene in scacco Ramón!» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 febbraio 2017

Le anticipazioni di Una vita mostrano inoltre che la giovane Hidalgo, María Luisa, è ancora del tutto manipolata e assoggettata a sua madre, la più che losca Lourdes. Infatti, quando Ramón – consapevole della sua distanza dalla prima moglie e dei sentimenti che nutre ancora per Trini – decide di sfogarsi con la sua amatissima figlia, sperando di trovare almeno in lei comprensione e conforto, la ragazza non capisce e riferisce tutto a Lourdes, che continua a tenere il marito sotto scacco. La donna infatti ha acquistato un biglietto per l’Argentina minacciando Ramón di partire. Intanto María Luisa riceve un misterioso dono. È l’ennesimo intrigo di Lourdes, oppure c’è qualcuno che vuole aprirle gli occhi?

«Nel nome di Germán…» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 febbraio 2017

Intanto le anticipazioni di Una vita rivelano che Cayetana pensa di istituire un patronato in favore dei bambini meno fortunati intitolato al suo defunto marito Germán de la Serna. L’intento della Sotelo è compiacere la regina, alla quale ha chiesto in cambio un aiuto per archiviare le indagini riguardanti il suo coinvolgimento nella morte di suo marito e di Manuela. Peirò, già intervenuto nella vicenda su ordine della Regina, preme infatti sull’ispettore Mauro perché chiuda il caso, ma San Emeterio – che sta investigando per riportare alla luce una storia molto lontana nel tempo – non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dietro consiglio di Felipe, consiglia infatti a Teresa di avvicinare Fabiana – l’inseparabile domestica di Cayetana – per avere notizie del suo passato. Allora la maestra si propone come istitutrice di Lolita.