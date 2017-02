Antonella Clerici: oggi in bianco con camicia. La bellissima conduttrice de La prova del Cuoco Antonella Clerici per la puntata di oggi ha scelto un look candido con una camicia/blusa leggera nei toni del panna. Abbina la camicia ad un pantalone aderente nero. Antonellina nazionale lascia i capelli voluminosi e sciolti e come sempre adotta un make-up leggero sui toni del rosa che evidenzia lo sguardo.

Antonella Clerici: il look della puntata di oggi giovedì 2 febbraio 2017.

In trasmissione nella puntata de La prova del cuoco di oggi giovedì 2 febbraio 2017 il look di Antonella è stato molto apprezzato anche da quel mattacchione di Gianfranco Vissani che l’ha inondata di complimenti. Antonella Clerici oggi a La prova del cuoco ha presentato una delle sfide del torneo dell’Uovo d’oro tra gli chef della trasmissione. Ospiti della puntata anche Marcus Holzer, Luisanna Messeri e Lorenzo Branchetti. Una bellissima puntata all’insegna dell’allegria e della buona cucina.

Ti potrebbe interessare anche: La prova del cuoco: anticipazioni, ospiti, ricette e novità del programma di Antonella Clerici.