Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ultime news. Il pilota di MotoGP Andrea Iannone, compagno della bellissima showgirl Belen Rodriguez, si è raccontato al ‘Corriere della Sera‘ in questi giorni, ed ha voluto elogiare i pregi della sua dolce metà.”È una persona di grandi valori. C’è una trasparenza incredibile fra di noi. Ci siamo guardati negli occhi e detti tante cose, belle e brutte. C’è un confronto costante. Intelligenza e personalità sono le cose migliori di lei, che non puoi vedere da una foto”.

Andrea Iannone racconta la sua vita con Belen.

Iannone parla anche della sua vita con la nuova compagna: “Guarda, la mia vita in generale è più tranquilla di quello che la gente pensa. Mi alleno tanto, certe sere posso anche uscire a cena, vado in giro con la fidanzata, ma tante altre sere sto in casa con gli amici, o magari guardiamo un film. Faccio più o meno la vita che ho sempre fatto”. Andrea ha anche un bel proposito per il futuro: “Vorrei continuare ad essere così come sono oggi, e avere una bella famiglia. E non vorrei perdere la lealtà e il rispetto che ho verso le persone. Visto che negli anni sono migliorato, in questo, voglio continuare a progredire”. Belen Rodriguez e Iannone sono ora in Malesia, dove si godono la prima vera vacanza da coppia.