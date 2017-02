Carnevale 2017: gli eventi a Venezia. La festa del Carnevale è la ricorrenza più amata dai bambini, dove per più di un giorno, possono vestire i panni dei loro supereroi preferiti o beniamini dei cartoni animati. Non solo i bambini ma spesso e volentieri anche gli adulti si lasciano avvolgere da questa atmosfera fiabesca che la ricorrenza del Carnevale è capace di donare. Abiti di pirati, farfalle, fate e trucchi dai più disparati, sfilano per le strade, dove tra danze, musica e colore di coriandoli regalano un sorriso sul volto di ognuno. Venezia offre non poche opportunità per far si che tutto ciò diventi possibile. L’11 febbraio iniziano i festeggiamenti. Ecco gli eventi imperdibili tra le piazze e i palazzi nobiliari, cominciando dalla festa in maschera più celebre del mondo: il Ballo del Doge.

Venezia in festa dove sarà possibile assistere al più sognante, fiabesco, raffinato di tutti i Carnevali. Quest’anno i festeggiamenti cominceranno l’11 febbraio e il filo conduttore della festa sarà Creatum: la vanità. Un omaggio alla cultura manifatturiera della città, celebrata anzitutto da un allestimento speciale in piazza San Marco: ricreando l’atmosfera della Serenissima, ospiterà le storiche botteghe artigiane della Laguna. Cominciando proprio da mascherieri e tessutai che con le loro creazioni rendono unici gli abiti dei costumi più eleganti ispirati al ‘700: gli anni del Casanova, e soprattutto il periodo d’oro del Carnevale di Venezia. La sera di sabato 11 febbraio, ci sarà un’inaugurazione con uno spettacolo galleggiante sulle acque di Cannaregio.

Tra le usanze più antiche ci sarà il 19 febbraio 2017 il Volo dell’Angelo in piazza San Marco. Ogni giorno sarà ricco di eventi e parate fino al 28 febbraio. Tra gli eventi imperdibili spicca il ballo in maschera più famoso del mondo, quello a cui una volta nella vita tutti noi vorremmo andare: il Ballo del Doge. Il 25 febbraio, sempre a Palazzo Pisani Moretta: sul Canal Grande, tra il ponte di Rialto e Ca’ Foscari, si protrà assistere a un tripudio di decorazioni barocche opera degli artisti veneziani più celebri, cominciando dal Tiepolo. Non mancheranno sfilate di carri e mascherine tra musica, canti, danze e volo di coriandoli.