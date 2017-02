Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 2 febbraio 2016. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto, la seguitissima trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone diversi tutorial. Anche oggi sonotante le rubriche proposte da Caterina, e tra queste stiamo assistendo a tutorial sul make up, sulla cucina e sulla moda bimbo. La bella conduttrice per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, ha scelto un outfit frizzante e grazioso: si tratta di un abito nero corto con dei raffinati ricami colorati che donano luminosità e vivacità all’outfit. A completare il look sono delle bellissime décolleté con alto tacco a spillo color verde tiffany.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 2 febbraio 2017.

Caterina Balivo ha scelto per i suoi capelli uno dei tagli di maggiore tendenza per la Primavera Estate 2017: si tratta di un grazioso long bob che oggi la conduttrice porta leggermente mosso, per un taglio – volume di estrema tendenza.