Coppa Italia, quarti di finale: risultato e cronaca di Roma-Cesena. Vince la Roma. In semifinale sarà derby capitolino contro la Lazio, ma la partita di ieri sera, mercoledì 1 febbraio 2017, ha scatenato un mare di polemiche per una decisione arbitrale che farà molto discutere. La Roma di Luciano Spalletti scende in campo col 3-4-2-1: difesa a tre Rudiger-Manolas-Juan Jesus e Totti unica punta, sostenuto da Perotti ed El Shaarawy. Il Cesena di Camploni scende in campo ordinato, con un 3-5-2 e la coppia Rodriguez-Ciano in attacco.

Primo tempo pessimo della Roma, che rischia in più occasioni di subire il gol dello svantaggio. Al 21′ la prima brutta notizia per Spalletti, che perde Diego Perotti per infortunio (l’ennesimo, muscolare). Al 25′ palo esterno di Moussa Kone, che sfrutta un inserimento. Poi è Rodriguez a sfiorare il gol in due occasioni: al 25′ con un colpo di testa e al 39′ con un destro, neutralizzato da un attento Alisson. Nel primo tempo la Roma gioca meglio, grazie all’ingresso di Radja Nainggolan. Edin Dzeko, entrato al posto di Perotti, va vicino al gol prima con un sinistro a giro e poi con destro centrale.

Al 21′ della ripresa arriva il vantaggio: assist di Nainggolan e gol di Dzeko, che sblocca il risultato. Ma 5 minuti più tardi arriva la doccia fredda allo Stadio Olimpico. Pasticcio in difesa tra Manolas e Alisson e Garritano ne approfitta, segnando il clamoroso 1-1. Esplode la gioia del settore ospiti occupato dai tifosi del Cesena (terzultimo in serie B), mentre restano attoniti i tifosi giallorossi. All’ultimo secondo di partita, quando i supplementari sembravano ormai inevitabili arriva la decisione controversa che cambia il risultato.

L’arbitro Maresca, che assegna un rigore molto dubbio alla Roma per un lieve contatto tra Strootman e Agliardi. Dal dischetto Francesco Totti non sbaglia e regala alla Roma l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove ci saranno due derby di Roma contro i cugini biancocelesti: una sfida molto delicata, soprattutto dopo la finale del 26 maggio 2013 decisa al 71′ da Senad Lulic. Ma il Cesena protesta vivacemente e dalle parole di Camploni emerge tutta l’amarezza per una favola interrotta bruscamente da un episodio molto dubbio.