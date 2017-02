Dance Dance Dance, le ultime news. Emozionante ed intensa puntata quella ieri mercoledì 1 febbraio 2017 di Dance Dance Dance, ricca di colpi di scena che ha visto la caduta a sorpresa di Clara Alonso e Diego Dominguez, che finiscono all’ultimo posto in classifica, condito da un aspro battibecco con Luca Tommassini, li porta direttamente al “Dance Off”, a rischio eliminazione.

Nella prossima puntata, che andrà in onda mercoledì 15 febbraio alle 21.10 su FoxLife, dopo una settimana di pausa, i due teen idol sfideranno Tania Cagnotto e Giovanni Tocci.

La settima puntata di Dance Dance Dance, il reality sul ballo di FoxLife (prodotto da Toro Media) condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini, Timor Steffens ha riservato gioie, lacrime e delusioni per le 4 coppie di personaggi famosi rimaste in gara.

Continua il momento d’oro per Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla che si sono assicurati il primo posto con 47,5 punti. In particolare, la performance sulle note di Try di Pink, commentata da Luca Tommasini come “la più bella in assoluto finora. Il manifesto dell’eccellenza di questo programma”, ha incassato la standing ovation di tutti i giudici ed ha emozionato Vanessa Incontrada al punto di portarla alle lacrime. Claudia Gerini e Max Vado hanno convinto con l’esibizione collettiva in A little less conversation e soprattutto con la reinterpretazione dell’immortale Grease: 41 punti e secondo posto in classifica.

Come detto, cadono a sorpresa Clara Alonso e Diego Dominguez, abituati solitamente a complimenti e voti altissimi. La performance collettiva e la reinterpretazione di El Tango De Roxanne (tratto dal celebre Moulin Rouge) porta solamente 38 punti e l’ultimo posto in classifica. Da segnalare anche un diverbio con il giudice Luca Tommassini (voto 5: “non avete ballato bene, eravate scoordinati e fuori tempo”), accusato dalla coppia di non premiarli per lo sforzo e la crescita dimostrata in questi mesi: “il pubblico ha sentito quello che volevamo trasmettere, mi dispiace che a Luca non sia arrivato ma è sempre stato così con lui, siamo abituati.”

Dance Dance Dance, anticipazioni e sfide della puntata di ieri mercoledì 15 febbraio 2017.

Nella prossima puntata, che andrà in onda il prossimo mercoledì 15 febbraio alle 21.10 su FoxLife, dopo una settimana di pausa, Clari e Diego sfideranno dunque Tania Cagnotto e Giovanni Tocci al “Dance Off”, la sfida che decreterà la terza coppia che dovrà abbandonare definitivamente il palco di Dance Dance Dance. Dance Dance Dance viene raccontato anche nel “Daily” – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 18.45 sempre su FoxLife.