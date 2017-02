Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, giovedì 2 febbraio 2017: moda bimbo. Puntuale alle 14 torna anche oggi Detto Fatto, la vivace e colorata trasmissione di Rai 2 condotta dalla bella e simpatica Caterina Balivo. Sono sempre di più i telespettatori che non rinunciano all’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, che registra degli ottimi ascolti sempre in crescendo. Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, giovedì 2 febbraio 2017, rivedremo in trasmissione Simona Mazzei con un tutorial sulla moda dei più piccoli. Appena qualche settimana fa a Firenze c’è stato il Pitti Bimbo, e sulle passerelle abbiamo ammirato diverse proposte per i più piccoli. Simona a Detto Fatto spiega quali sono le tendenze della moda bimbo per l’autunno-inverno 2017-2018.

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi 2 febbraio: cucina.

Detto Fatto prosegue con Luca Terni che ci insegna a preparare un secondo piatto classico e amato da grandi e piccini: le scaloppine. La scaloppina è il secondo adatto ad ogni occasione, facile e veloce da preparare e dj grande gusto. Luca Terni prepara a Detto Fatto la scaloppine classica al limone ed una speciale scaloppine tipica maremmana con olive e fettine di arancia.