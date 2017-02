Guida Tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di venerdì 3 febbraio 2017

Guida tv completa di venerdì 3 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 3 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il varietà Music Quiz. Su Canale 5, invece, vedremo la fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di venerdì 3 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda lo spettacolo musicale Music Quiz. Amadeus torna su Rai 1 con un’altra puntata di Music Quiz, la trasmissione di successo in cui degli sfidanti, divisi in due squadre, dovranno, all’ascolto di alcuni pezzi, indovinare i nomi dei cantanti. La posta in palio è alta: la squadra vincitrice avrà un disco d’oro di plastica!. Su Rai 2 verrà trasmesso il film Corpi da reato. L’agente dell’FBI Sarah Ashburn vuole ottenere una promozione e si reca a Boston per scovare un trafficante di droga. Per scoprire dove si nasconde il trafficante, Ashburn rintraccia uno dei suoi collaboratori, Rojas, che è stato arrestato…

Su Rai 3 andrà in onda il film Un ragazzo d’oro. Davide Bias e Silvia sono fidanzati. Davide ha un sogno: scrivere un libro e riuscire a pubblicarlo. A Roma, Davide incontra Ludovica, un’editrice che è interessata a pubblicare l’ autobiografia del padre. Davide decide di scrivere lui il libro, ed inizierà a compiere un viaggio in cui si concilierà con il padre.

La guida tv di venerdì 3 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le indagini su alcuni casi di cronaca e di attualità. Su Canale 5 andrà in onda il film Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Annalisa Bottelli è convinta che il marito la tradisca e chiede informazioni sulla donna che pensa sia l’amante del marito. Anche l’avvocatessa Delia sospetta un tradimento da parte di suo marito. L’uomo ha lasciato gli affari finanziari ai suoi figli dicendo loro che vuole prendersi una lunga vacanza, ma la cosa è più complessa di quel che sembra… Su Italia 1 vedremo l film John Wick. John Wick ha da poco perso la moglie quando riceve un cane per posta. Insieme al cagnolino arriva una lettera della moglie che lo icoraggia ad andare avanti nella vita. John si affeziona molto al cane ed inizia ad accudirlo…

Guida tv: i programmi tv di venerdì 3 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Venerdì 3 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film Casa mia casa mia. Mario Bartoloni lavora a Milano e gli viene proposto uno scambio di sede di Roma. Nell’accordo vi è anche lo scambio della casa. Mario, però, scopre che il palazzo in cui deve abitare a Roma è sotto sfratto. Si trova così senza casa…