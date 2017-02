Isola dei famosi 2017 Ed. 12: il daytime, le anticipazioni e le news al 2 febbraio 2017: la situazione sull’Isola dei Primitivi. A Cayo Paloma Eva sembra stare meglio con le prime luci dell’alba. Durante la notte, infatti, era stata presa dallo sconforto e stava meditando di lasciare l’isola per tornare a casa. Con il sole Eva sembra determinata e combattiva, intenzionata ad ambientarsi e a lottare per l’evoluzione. Samantha e Dayane non sono per nulla contente: le nomination ricevute le hanno colpite come un fulmine a ciel sereno. Samantha vorrebbe sapere perchè Raz Degan l’ha nominata, Dayane è triste e dispiaciuta per le critiche ricevute dagli altri naufraghi. Raz e Andrea realizzano che, essendo rimasti in pochi sull’Isola dei Primitivi, nella capanna si starà più comodi. Ma notano anche chr non c’è più il telo di plastica a proteggerli dalle piogge…

Isola dei famosi 2017 Ed. 12: daytime, anticipazioni e news. La situazione sull’Isola delle Caverne.

Sull’Isola delle Caverne, intanto, i naufraghi patiscono la mancanza di cibo. Per stemperare le tensioni, Moreno improvvisa un saluto all’Italia.