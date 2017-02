Isola dei Famosi 2017, ultime news: un primo naufrago a rischio e lo sfogo di Dayane dopo la nomination!

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, ultime news. La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 si è chiusa con un risultato ottimo negli ascolti: oltre 4 milioni di telespettatori e quasi il 22% di share. Il programma più visto della serata dagli italiani ha portato anche le prime nomination. Molto attiva anche la partecipazione sui social: durante la serata sono stati creati oltre 70.343 twitt unici, facendo dello show condotto da Alessia Marcuzzi uno dei trend topic italiani più seguiti del momento.

A finire al televoto sono state Samantha De Grenet e Dayane Mello, che è stata la più votata dai compagni d’avventura. Se Samantha ha infatti ricevuto 3 voti, per Dayane sono arrivate ben 8 preferenze. La Mello non è per niente amata dagli altri naufraghi, ma anche la De Grenet è stata accusata di non fare gruppo.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, primo naufrago a rischio?

Già al termine della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Alessia Marcuzzi annuncia che potrebbero esserci defezioni tra i naufraghi già alle prese con le difficoltà dell’Honduras. In chiusura di puntata la bella conduttrice rivela che alcune novità su uno dei concorrenti potrebbero cambiare il suo percorso sull’Isola. In molti hanno pensato si possa trattare di Andrea Marcaccini, la cui ex fidanzata ha dichiarato di averlo denunciato per violenza dopo un presunto episodio di ‘botte’ accaduto la scorsa estate. Per saperlo, però, bisognerà aspettare lunedì prossimo…

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Giulia Calcaterra entra i concorrenti ufficiali.

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Giulia Calcaterra è entrata ufficialmente a far parte del cast della nuova edizione. Giulia, classe 1991, nata a Magenta, è stata finalista nel concorso di bellezza Miss Italia e poi ha trovato la notorietà grazie al ruolo di velina a ‘Striscia la Notizia‘. La bellissima Giulia ha battuto al televoto la rivale, la modella Desirée Popper, guadagnandosi così un posto tra i naufraghi Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, le prime nomination e la reazione di Dayane Mello.

Tempo di nomination della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, come abbiamo accennato prima, per Samantha De Grenet e Dayane Mello. Samantha, commenta a caldo le nomination e si chiede il perché del voto di Raz, che è risultato determinante per mandarla al televoto contro Dayane, che dal suo canto si sfoga per gli attacchi subiti. La modella non ci sta e dice che “non è vero che non ho fatto nulla, è che loro (Malena, Dayane, Samantha, Nancy) hanno fatto il loro gruppetto. Tra i Primitivi ritornati a Cayo Paloma, Eva, dopo aver minacciato il ritiro, sembra rigenerata: “Mo’ ti piego io Isola, come si deve”.

Ti potrebbe interessare anche: Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 tutte le anticipazioni, news e novità sul reality show condotto da Alessia Marcuzzi.