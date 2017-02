La Prova del cuoco: le ultime anticipazioni e novità della puntata di oggi giovedì 2 febbraio 2017. Appuntamento come di consueto alle 11.50 su Rai 1 con La prova del cuoco, la trasmissione culinaria condotta da Antonella Clerici all’insegna dell’allegria, con tanti consigli e ricette sulla buona cucina. Scopriamo allora le prime anticipazioni di oggi sulla puntata e le ultime novità de La prova del cuoco.

La prova del cuoco: anticipazioni di oggi giovedì 2 febbraio 2017. La fida dell’Uovo d’oro con Gianfranco Vissani.

In onda come ogni giorno alle 11.50 la puntata di oggi de La prova del cuoco, piena di sorprese e nuove ricette di cucina da sperimentare a casa. Anche oggi, secondo le anticipazioni de La prova del cuoco di oggi giovedì 2 febbraio 2017, dovremmo vedere un nuovo ed entusiasmante confronto di cucina tra gli chef con il torneo dell’Uovo d’oro con l’insindacabile giudizio del grande Gianfranco Vissani. Gli chef della trasmissione proporranno i loro “cavalli di battaglia”.

Quale chef conquisterà oggi Vissani? Nell’anteprima di oggi 2 febbraio 2017 de La prova del cuoco i tortini di legumi e yogurt. A sfidarsi oggi al torneo dell’Uovo d’oro sono Giampiero Fava e Paolo Zoppolatti. Tortelloni alle rape rosse con ripieno di faraona e tartufo nella ricetta di oggi 2 febbraio de La prova del cuoco con lo chef Marcus Holzer. A vincere il torneo oggi è Giampiero Fava. Anna Moroni oggi prepara le castagnole, dolce tipico del carnevale. Per la rubrica Quel giorno in tavola un tuffo nel 1974 con Luisanna Messeri e Lonrenzo Branchetti. Il piatto: gli hotdog fatti in casa. La puntata oggi è vinta dalla squadra rossa!

A breve conosceremo il look di Antonella Clerici oggi a La prova del cuoco, i suoi utili consigli e la ricetta sprint. Ieri abbiamo assistito alla sfida dello street food giudicata da Andrea Mainardi. Le ricette della puntata di ieri a La prova del cuoco: gnocchetti all’acqua con funghi e pecorino di Daniele Persegani; carciofi ripieni “imbuttonati” di Anna Moroni; la torta di mele e mirtilli con crumble aromatico di Nat Cattelani. A vincere la gara dei cuochi è stata la squadra rossa. Chi vincerà oggi?

La prova del cuoco, le anticipazioni e news ad oggi 2 febbraio 2017: il torneo dell'Uovo d'oro.... 1 su 5