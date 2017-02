Masterchef Italia 6, le anticipazioni di stasera, 2 febbraio 2017. Stasera, giovedì 2 febbraio 2017 alle 21.15 andrà in onda un nuovo appuntamento di Masterchef Italia. Si tratta della sesta puntata del talent culinario che prevede oggi tante novità. Vediamo qualche anticipazione della puntata di stasera. Oggi, 2 febbraio 2017, secondo le anticipazioni ufficiali, i cuochi amatoriali in gara saranno sottoposti ad una Mistery Box: dovranno rivelare quale avversario temono maggiormente, e dovranno fare la spesa con un altro concorrente per cercare di metterlo in difficoltà. Chi riuscirà nell’impresa otterrà un vantaggio nell’ Invention Test. Qui i concorrenti dovranno cimentarsi nella cucina giapponese, e dovranno farli niente che di meno dinenzi allo chef Masaharu Morimoto.

Masterchef Italia 6, l’esterna a Napoli.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Masterchef Italia 2017 di stasera la temuta prova esterna si terrà a Napoli. Gli aspiranti Chef dovranno recarsi al circolo dei Canottieri e dovranno cucinare per 40 atleti, reduci da una gara di canottaggio, e dovranno cucinare piatti a base di pasta. un menu interamente a base di pasta.