Pensioni, ultime news. Oggi giovedì 2 febbraio 2017, alle h 14:00 si svolgerà con la presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti il primo question time del mese. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti è infatti atteso in commissione Lavoro della Camera per rispondere alle interrogazioni a risposta immediate presentate dai parlamentari, anche su alcune tematiche legate alla riforma delle pensioni.

Pensioni, il question time a Poletti: l’interrogazione della Polverini su Opzione Donna.

In particolare, l’On. Renata Polverini (FI) Vicepresidente della Commissione Lavoro porrà un’interrogazione per conoscere i dati a consuntivo al 31 Dicembre del cd. Contatore per OD. L’On. Renata Polverini (FI) porrà un interrogazione al Ministro Poletti avente per oggetto il monitoraggio INPS dei dati del cd. CONTATORE al 31.12.2016. Secondo quanto riporta Orietta Armiliato sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, la Polverini porrà le domande atte a conoscere i dati a consuntivo al 31 Dicembre del cd. Contatore per OD a seguito dell’avvenuta pubblicazione del flusso di monitoraggio degli stessi da parte dell’Inps.