Riforma delle pensioni, le ultime novità. La riforma delle pensioni entrerà nel vivo a breve, a giudicare da quanto rivelato ai giornalisti qualche giorno fa dal Ministro del lavoro Giuliano Poletti. “Sulle pensioni rispetteremo i tempi e predisponiamo i decreti d’attuazione della Legge di Bilancio, così come sono previsti”, ha chiarito in un video dell’agenzia Vista. Ape, Ape social, cumulo, quattordicesima e tutti gli altri interventi sulle pensioni inclusi nella Legge di bilancio 2017, sono, dunque, in procinto di partire nei termini stabiliti. Inoltre Poletti ha assicurato che proseguirà il confronto con i sindacati sui temi del lavoro e delle pensioni.

Pensioni anticipate. Soluzioni per i precoci.

Nella Legge di bilancio 2017 si profila una soluzione per il pensionamento dei lavoratori precoci, che spesso hanno accumulato anche oltre 42 anni di contributi versati, ma non possono accedere alla pensione per motivi di carattere anagrafico. Il segretario provinciale della Cgil di Bergamo, Giovanni Peracchi, come riporta l’Eco di Bergamo ha individuato per le pensioni dei precoci la soluzione dell’Ape social.

“All’orizzonte si profila la soluzione, recepita dalla legge di Bilancio 2017, dell’accesso alla pensione anticipata, la cosiddetta Ape social, che non comporterà penalizzazioni per quanti, rientrando in determinate categorie, sceglieranno di accedervi”, ha precisato. “Ora”, ha aggiunto, “si sta mettendo mano ai decreti attuativi. La volontà condivisa dai sindacati è quella di non lasciare nessuno ai margini”. “Il nostro intendimento”, ha chiarito il segretario della Cisl di Bergamo, Giacomo Meloni, “era di includere tutti i precoci. La coperta dei fondi, però, è corta. Diciamo che, in questa fase, si è puntato a tutelare, tra loro, i più svantaggiati”.