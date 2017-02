Riforma pensioni oggi 2 febbraio 2017, le novità. Le news sul fronte pensioni, per il mese di febbraio 2017, registrano la situazione invariata in merito alla data di pagamento dei ratei pensionistici. Dopo la decisione relativa al pagamento delle pensioni dal primo giorno bancabile del mese al secondo, in seguito alle numerose proteste da parte dei pensionati, c’è stato un cambio di rotta, e l’Inps con una nota ha annunciato che il pagamento al secondo giorno bancabile del mese si sarebbe verificato solo nel mese di gennaio 2017, mentre per il resto dell’anno le date di pagamento dei ratei pensionistici sarebbero rimasti invariati. In particolare, le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2017 saranno le seguenti: 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime news dal Comitato Opzione Donna Social.

Sul fronte pensioni anticipate, Orietta Armiliato, del Comitato Opzione Donna Social, sempre molto attiva sul fronte pensionistico e della tutela dei diritti delle lavoratrici, ieri, con un post, pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo, ha voluto ribadire come tra gli obiettivi del nuovo comitato non vi sia il rilancio delle nuove forme previdenziali varate dll’esecutivo: “Carissime, corre l’obbligo di ribadire, dati i molti commenti presenti all’interno dei vari post, che questo Comitato non contempla nei suoi obiettivi la promozione delle nuove forme previdenziali comprese nella Legge di Bilancio 2017 quali APE, RITA, APE SOCIALE”.

Invece, tra le iniziative cardine dell’azione del nuovo comitato, come più volte sottolineato dalla Armiliato, ci sono quelle di partecipare, aggiornare, pubblicizzare e sostenere ogni iniziativa governativa e parlamentare al fine di implementare, migliorare e variare misure, anche ex-novo (Ape Donna?) di pensionamento anticipato relativamente alla platea femminile, nell’ottica di un’auspicata ed equa flessibilità previdenziale, e di ottenere il cumulo gratuito per le donne, per tutte coloro che nel corso della propria carriera lavorativa hanno maturato e versato anni di contribuzione nelle diverse casse previdenziali. In particolare la Armiliato, insieme ad Elide Alboni in rappresentanza degli esodati, ha conferito mandato all’avv.to On.Andrea Maestri (parlamentare di POSSIBILE n.d.r.) per analizzare la percorribilità di un atto di diffida collettiva avverso Ministero del Lavoro, per sanare la questione del cumulo contributivo in modo che possa essere utilizzabile anche per l’opzione donna.

Pensioni e previdenza, le ultime dichiarazioni di Pasquale Sandulli.

Sul fronte pensioni e previdenza Pasquale Sandulli, giurista e professore alla Sapienza, secondo quanto riporta l’agenzia Askanews, esamina l’evoluzione normativa sul welfare nell’ottica “qualitativa” e legge le recenti novità soprattutto in fatti di ampliamento del sistema di protezione con le lenti della carta costituzionale. “Con la legge di stabilità del 2016 e la legge di bilancio del 2017 abbiamo assistito all’ampliamento del perimetro di quello che intendiamo oggi per welfare. Stiamo passando da un welfare spicciolo a un sistema di welfare diffuso. Il problema è che accanto alle valutazioni quantitative dobbiamo porre attenzione alle analisi qualitative”. Sandulli, in occasione di un seminario promosso da Assoprevidenza, sottolinea in particolare: “Stiamo assistendo all’ampliamento e al tempo stesso alla disarticolazione del sistema di welfare”.

“Accanto alla sanità e alle pensioni abbiamo inserito nel sistema di protezione sociale altri bisogni come gli asili nido, le borse di studio e la formazione”. Un errore? Il giurista non affronta la questione in termini di quantità e peso del welfare. “Questi nuovi bisogni con relative risorse – sottolinea – un domani, anche presto, potrebbero essere eliminati. E’ per questo motivo che il riferimento alla nostra costituzione diventa delicato”. “Abbiamo creato di fatto un supermercato del welfare dove ogni persona con scelte individuali sceglie ciò che preferisce”. Qual è allora il riferimento qualitativo alla carta costituzionale? “Per fortuna abbiamo la Corte costituzionale – replica Sandulli – spesso mi capita di essere critico con la Corte ma in questa materia rappresenta un forte elemento di stabilizzazione”. Basti pensare alle recenti sentenze sui fondi pensione. “La Corte ha confermato la modernità del sistema rilevando la distinzione tra leva fiscale e aspetti tipici della spending review”. Non solo. “La Consulta ha indicato anche alcune ‘dritte’ parlando di circuito previdenziale. In sostanza le risorse possono essere distribuite diversamente”.

Le novità sulle Pensioni introdotte legge di bilancio nella valutazione di Sandulli.

Sul capitolo delle novità sulle pensioni, tornando alla legge di bilancio e agli interventi finanziari a favore del welfare aziendale e più in generale sul sistema di protezione sociale, il giurista sottolinea che la manovra è “un atto molto pensato che introduce elementi di correzione rispetto a rigidità che si sono manifestate”. C’è un però. “Personalmente sono favorevole al mercato – conclude Sandulli – ma con un sistema di welfare diffuso e disarticolato deve essere garantito un mercato sano ai prodotti del welfare”.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano sull’Ape.

Le ultime news sul fronte pensioni, vengono fornite dal presidente della commissione lavoro Cesare Damiano, che torna a parlare di Ape ed anticipo pensionistico:“Il Governo sta esaminando varie ipotesi per rispondere alla richiesta della Unione Europea di una misura correttiva del Bilancio pari a 3,4 miliardi di euro. Gentiloni e Padoan vogliono evitare procedure di infrazione e, al tempo stesso, non vogliono pregiudicare la crescita dell’economia”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Al Governo – prosegue secondo quanto riporta l’Ansa – diciamo con chiarezza che va evitata l’ipotesi, che ogni tanto appare, di un intervento sull’Anticipo pensionistico per fare risparmio. L’APE deve entrare in vigore dal primo maggio di quest’anno e su questo non si discute: se qualcuno pensa che uno spostamento in avanti di 6 mesi farebbe risparmiare circa 500 milioni di euro, se lo tolga dalla testa”. “Una scelta di questo genere avrebbe pesanti ripercussioni sociali e vanificherebbe l’accordo tra Governo e sindacati sulla previdenza”.

Pensioni, legge Fornero, reddito di cittadinanza, le news di Beppe Grillo.

Le ultime news sulle pensioni e la legge Fornero vengono fornite da Beppe Grillo, che tornata a parlare della riforma Fornero, disoccupazione e reddito di cittadinanza. “La disoccupazione resta al 12% a dicembre. E quella giovanile si riaffaccia sopra quota 40%. E’ un tragico gioco dell’oca: si torna sempre al punto di partenza con questi governi. Gli occupati stabili diminuiscono con l’afflosciarsi del doping degli incentivi contributivi, i giovani continuano a emigrare o rimangono a marcire in casa, mentre aumenta il numero di quelli che hanno un lavoro solo tra gli over 50, imprigionati da una folle riforma delle pensioni targata Fornero”. E’ quanto si legge in un post firmato M5s e pubblicato sul blog di Beppe Grillo con il titolo “L’unico 40% del Pd è quello della disoccupazione giovanile”.

“Poletti – si legge ancora nel post – appare l’unico che con il Jobs act ha trovato un posto stabile (da ministro), saltando dal governo del Bomba a quello dell’avatar del Bomba. E con queste norme sta realizzando il suo (nemmeno tanto segreto) sogno: cacciare via dall’Italia tutti i ragazzi che cercano di realizzarsi. Ricordiamo che nel solo 2015 abbiamo perso 100 mila italiani, in gran parte proprio giovani. C’è un solo modo per invertire la rotta ed è quello di sostenere i redditi e l’occupazione direttamente, ciò che prevede la nostra proposta sul Reddito di cittadinanza

Pensioni, novità: le news di Davide Baruffi(Pd).

Le ultime novità sulle pensioni vengono fornite anche da Davide Baruffi, del Pd, membro della commissione lavoro alla camera, che in un post su Facebook prende posizione sulla questione vitalizi dei parlamentari:«#Renzi scrive un sms a #Floris: “Per me votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso. Però sarebbe grave far scattare i vitalizi a settembre, perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini. Sarebbe assurdo”. Segnalo al mio segretario che i parlamentari in carica non riceveranno il #vitalizio, cancellato nella passata legislatura. Se invece si vogliono equiparare pienamente i requisiti pensionistici dei parlamentari a quelli dei cittadini è sufficiente approvare una legge che abbiamo depositato un anno e mezzo fa: prevede da un lato che i parlamentari versino i contributi nella cassa di provenienza o nella gestione separata Inps e dall’altro requisiti per l’accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori. Così risolviamo la questione e torniamo sui problemi dell’Italia».

Lavoro, le ultime dichiarazioni di Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil.

Sul fronte lavoro, invece, il punto viene fatto da Ivan Pedretti segretario generale dello Spi-Cgil, in post su Facebook, che sottolinea l’importanza della discussione apertasi in parlamento sui temi del lavoro e dei vaucher, e preannuncia una mobilitazione di piazza. Pedretti dichiara:”Si è aperta una discussione nel paese intorno ai temi del lavoro. Penso che questo sia un primo importante risultato raggiunto dalla Cgil. Si sta aprendo anche una discussione politica e il Parlamento si è impegnato a più riprese ad intervenire sui temi posti dai nostri quesiti referendari su voucher e appalti”.

Ed aggiunge:”E’ sicuramente importante e vediamo se si riesce ad intervenire e a cambiare davvero le cose. Se così non fosse penso sia necessario consegnare ai cittadini la possibilità di esprimersi con il voto sui nostri referendum. Nel frattempo credo però che sia anche necessario chiamare i lavoratori a scendere in piazza. Cominceremo sabato 11 febbraio ma credo che la mobilitazione sui temi del lavoro vada assolutamente intensificata“.

I commenti dei precoci alle news di Pedretti.

Tanti i commenti di plauso. Uno dei lavoratori precoci commenta così le parole del segretario generale dello Spi Cgil:”La crisi del lavoro esiste, ma la legge Fornero ha completato l’opera bloccando ogni possibilità ai giovani! Più tempo restano al lavoro i vecchi più non lavorano i giovani… questa e la chimica…Anche noi lavoratori precoci saremo in piazza con voi ….”.

