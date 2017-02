San Valentino 2017 si avvicina: mancano poco più di 10 giorni per la feta più dolce dell’anno, quella in cui gli innamorati si scambiano promesse e regali in tutto il mondo: donne che donano zucche colme di vino ai propri uomini in Africa, scambi di cucchiai di legno intagliati in Galles e passeggiate nei boschi in cerca di bucaneve in Ungheria. Diversi modi di festeggiare, per un’unica data speciale. Per la festa degli innamorati il brand del cuore propone una linea homewear per lui e per lei. Le famose grafiche Sweet Years migrano dalle felpe e t-shirt ai capi per la notte. E il cuore è ancora il protagonista assoluto.

San Valentino 2017 , le idee regalo Sweet Years.

Anche Sweet Years, il brand più famoso della fashion industry che non smette di battere dal 2003, celebra la festa degli innamorati e propone una linea homewear per lui e per lei. Modelli che si caratterizzano per la grafica giovane e contemporanea che è la protagonista assoluta, da sempre elemento di forza del brand. Scritte e numeri migrano dalle felpe e t-shirt ai capi pensati per il riposo dove troneggia il cuore, logo del marchio, inequivocabilmente riconosciuto e sintesi semantica della filosofia di Sweet Years che si traduce nel “positive thinking”, entusiasmo e dinamismo che da sempre animano l’azienda. E se la tenerezza e la voglia di stare insieme sono le regine della festa degli innamorati quale regalo migliore se non un capo per la notte?

La linea homewear Sweet Years propone per lei i colori fucsia e rosa mentre per lui i più sobri e classici toni del grigio e del blu. Il tutto in morbido cotone jersey. La decisione della vendita sul sito ben rappresenta il nuovo piano di distribuzione online del brand iniziato la scorsa estate, come precisa l’amministratore Mauro Russo: “Sulla scia del successo di vendite ottenuto la scorsa estate con la collezione beachwear, l’azienda ha deciso di continuare la propria avventura sul web anche con la linea homewear per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alle nuove dinamiche di acquisto”.