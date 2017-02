Sanremo 2017, ultime anticipazioni, ospiti e il programma delle serate. La partenza di questa 67esima edizione di Sanremo 2017 è veramente alle porte e continuano a circolare anticipazioni su quelli che saranno gli ospiti in studio, nazionali ed internazionali. Secondo le ultime anticipazioni al timone di questo Sanremo 2017 vedremo solamente Carlo Conti e Maria De Filippi, senza la presenza di alcuna valletta. Il Festival di Sanremo 2017 prenderà ufficialmente il via martedì 7 febbraio 2017 in prima serata su Rai 1, per poi concludersi sabato 11 febbraio 2017 con la proclamazione del vincitore della categoria Big. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali nella prima puntata di questo Sanremo 2017 dovrebbe salire sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro, il quale omaggerà Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua scomparsa. Vediamo quali sono le altre anticipazioni su Sanremo 2017…

Sanremo 2017: ospiti ed anticipazioni delle serate.

Manca oramai veramente poco a questo Festival di Sanremo 2017, che si prevede un’edizione davvero spaziale, grazie alla presenza di due veri paladini del piccolo schermo, Carlo Conti e Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni nella puntata di apertura del 7 febbraio insieme a Tiziano Ferro ci sarà anche Carmen Consoli, che duetterà con lui nel brano Il Conforto. Le ultime anticipazioni ci fanno sapere che ci sarà anche Giorgia, Mika e Ricky Martin, mentre non è ancora stata confermata la presenza di Zucchero. Tra gli attori internazionali ospiti si vocifera invece la presenza di Keanu Reeves. Le ultime indiscrezioni ci fanno sapere che potrebbe esserci anche Francesco Totti e Ilary Blasi.