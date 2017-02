Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017: ultime tendenze, impazza la frangetta

Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017, impazza la frangetta. I tagli di capelli corti, medi e lunghi del 2017 hanno tutti un elemento in comune, la frangetta. Questo particolare accessorio, che all’occorrenza serve a correggere dei difetti nella fisionomia del nostro volto, è veramente un must have tra le tendenze capelli del 2017. I tagli di capelli corti proposti in questo 2017 la sfoggiano cortissima, come nel taglio a scodella, o a mo di ciuffo, laterale e sfilatissimo nei pixie più audaci. La frangetta si sposa alla perfezione anche con i tagli di capelli medi, in particolar modo con i long bob o con i blunt cut. Declinata in versione para, laterale a mo di ciuffo o sfilata e aperta sulla fronte, ce n’è una per ogni donna e per ogni forma di viso.

Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017: una frangia per ogni donna.

I tagli di capelli lunghi del 2017 si sposano alla perfezione con il trend del nuovo anno, la frangetta. Questo accessorio è diventato un vero e proprio must have per tutte le donne che hanno deciso di dare un taglio alla propria chioma. Per non rischiare di sbagliare ce n’è una tipologia adatta alla forma di ogni viso, a seconda di quello che vogliamo mettere in evidenza o eventualmente camuffare.

Se vogliamo mettere in evidenza i nostri occhi o la nostra bocca una frangia è sicuramente perfetta; un ciuffo laterale si sposa con ogni forma di viso, mentre nel caso in cui vogliamo optare per una frangia para alla Cleopatra è opportuno sapere che è più indicata per rendere più sottile un viso ovale. La frangia cortissima rende sbarazzino il nostro look ed è sicuramente più adatta ad una ragazza giovane e dinamica. In generale la frangia è impiegata per correggere quei piccoli problemi dell’attaccatura dei capelli, come la fronte alta o troppo ampia.