Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata di stasera, 2 febbraio 2017: Francesco e Livia di nuovo vicini?

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 2 febbraio 2017. Stasera, giovedì 2 febbraio 2017, andrà in onda una nuova puntata della fiction con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. La serie tv,, nonostante sia rimasta orfana di Pietro (Terence Hill) e di altri amati personaggi quali Chiara, Giorgio e Assunta, sta riscontrando un grandissimo successo grazie alla trama avvincente ed alla location da sogno. I colpi di scena cui stiamo assistendo nella quarta serie di Un passo dal cielo sono davvero tanti. Durante la precedente serie abbiamo assistito alla dichiarazione d’amore tra Vincenzo ed Eva che, ora, sono una coppia. La vita, però, non è tutta rose e fiori: a portare le spine ci pensa Fedez, che mette in crisi Vincenzo…

Ad Un passo dal cielo 4 Eva e Fedez hanno firmato un contratto: la modella deve fingere di essere la fidanzata del cantante, in modo che i giornalisti si accaniscano su di lei e non sul rapper, che così pò lavorare in pace. Al commissario questa situazione pesa, ma non può far nulla per cambiarla: il contratto prevede che se i giornalisti sospettino del finto fidanzamento, Eva e Vincenzo devono pagare una penale di 100mila euro… Ma cosa vedremo stasera, ad Un passo dal cielo 4? Vediamo le anticipazioni ufficiali.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata di stasera, 2 febbraio 2017: Livia si ammala…

Stasera, giovedì 2 febbraio 2017, andrà in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 4, l’ultima puntata prima dell’interruzione dovuta al Festival di Sanremo 2017, che andrà in onda la prossima settimana su Rai 1. Secondo le anticipazioni ufficiali, stasera vedremo San Candido in festa: nel piccolo e caratteristico paesino del Sud Tirolo ci si prepara a vivere l’attesa festa del Sacro Cuore. I festeggiamenti, però, sono interrotti a causa del ritrovamento del cadavere di un noto scultore. Livia è esperta d’arte, e Francesco Neri chiede il suo aiuto. Livia, però, si ammala ma rifiuta di farsi curare in ospedale.