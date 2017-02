Un passo dal cielo 4 non va in onda il 9 febbraio: le news e le anticipazioni del 16 febbraio 2017

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 2 febbraio 2017. Stasera, 2 febbraio 2017, andrà in onda la quarta puntata della fiction Rai Un passo dal cielo 4. La serie tv sta riscontrando un enorme successo nonostante l’assenza del suo personaggio fondamentale: quello di Pietro, interpretato da Terence Hill. Un passo dal cielo 4 sta appassionando gli italiani, che seguono la fiction con il fiato sospeso ed ogni settimana attendono con ansia una nuova puntata. Stasera andrà in onda il quarto episodio della nuova stagione della fiction, vediamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 stasera, 2 febbraio 2017, stasera vedremo come gli abitanti di San Candido si stiano allegramente preparando ad un’attesissima festa: quella del Sacro Cuore. Gli animi sono lieti, l’atmosfera è gioiosa, ma i festeggiamenti si devono interrompere: nel tranquillo paesino dell’Alto Adige, infatti, viene ritrovato il cadavere di un noto scultore. Polizia e forestale indagano, e Francesco pensa di chiedere l’aiuto di sua moglie Livia, che è esperta d’arte. I due, grazie a quest’esperienza, sembrano riavvicinarsi, ma Livia si ammala…

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 16 febbraio 2017.

Un passo dal cielo 4 non andrà in onda, come di consueto, giovedì prossimo, 9 febbraio 2017: su Rai 1 verrà trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo 2017, e l’appuntamento con Un passo dal cielo 4 è rimandato a giovedì 16 febbraio 2017. Vediamo quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 4, in onda giovedì 16 febbraio 2017. Un base jumper si schianta durante un volo, ma la polizia e la forestale, in base a quella che sembra sia stata la dinamica dello schianto, non pensano che tutto ciò sia un semplice incidente. Il cavallo di Zoe, intanto, ha bisogno di cure, ed Emma e Francesco provano ad aiutare la ragazza, già in ansia per la scomparsa della sorella. I due, trascorrendo del tempo insieme, sembrano avvicinarsi sempre di più… Per Zoe non ci sono buone notizie: dal lago emerge il corpo di Eleonora… Francesco ed Emma cercano di stare accanto alla piccola Zoe.

Vincenzo ed Eva hanno un furioso litigio: la ragazza ha deciso di partire per Los Angeles con Fedez, ed il commissario inizia a sospettare che tra la sua fidanzata ed il rapper ci sia qualcosa di più che un’amicizia. A San Candido, intanto, arriva il figlio di Silvia: il bambino è convinto che Vincenzo sia il padre.