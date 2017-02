Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 6 febbraio 2017. «Ancora ‘Amore ai fornelli’!» Le anticipazioni di Uomini e Donne continuano con la sfilata delle dame intitolata “Amore ai fornelli”. È il turno di Anna Maria che si rivolge ad Anahi e sfila in abito bianco da chef con cappello multicolore e ottiene voti abbastanza alti tra cui il 10 di Giorgio, tocca poi a Valentina che chiede l’aiuto della stylist e sfila sulla stessa musica di Gemma in abito bianco con grembiule nero ricevendo parecchi 10 dal parterre maschile.

«Gemma e Giorgio di fronte dopo la sfilata…» Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 6 febbraio 2017.

Le anticipazioni di U&D mostrano la classifica finale, che vede vincitrice Valentina mentre Gemma è ultima e – naturalmente – la Cipollari non manca di sottolinearlo. Terminata la sfilata, Maria fa vedere un video riepilogativo della scorsa puntata, quindi fa sistemare Giorgio e Gemma al centro perché lei vuole rivedere l’esterna relativa a quando stavano ancora insieme ed erano usciti a cena insieme e in quell’occasione parlavano di amore e lei tra le lacrime accettava con difficoltà il fatto che lui vedesse altre signore mentre la frequentava, ma poi il tutto si concludeva con baci appassionati; in studio la Galgani torna sulle parole di Giorgio della scorsa puntata quando con Astrid disse che avevano parlato di Freud accennando a questa esterna e viene criticata da Tina e Gianni, mentre Manetti espone le proprie ragioni su quei momenti precisando che non ha mai pensato che voleva farla passare per una donna non in grado di capire argomenti così ‘elevati’.