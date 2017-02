Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le vicende del tono over. La puntata di oggi del programma di Uomini e Donne condotto da Maria de Filippi in onda dal lunedì al venerdì su canale cinque alle 14.45, vedrà protagonisti le dame e i cavalieri del trono over. Come sempre uno spazio sarà riservato e Gemma Galgani e Giorgio Manetti ma il nuovo appuntamento si aprirà con il confronto Sossio Artura e Nino, lasciato in sospeso nella puntata di ieri. Nino accusa Sossio di non vere rispetto per le donne, oggi vedremo in che termini si svilupperà e avrà termine la discussione tra i due. Nuovi ingressi e confronti per Anna e Annamaria, ma l’attenzione sarà poi spostata ancora una volta verso la dama torinese, ormai regina indiscussa del parterre femminile. Il suo Giorgio però ha vissuto un’esterna con Astrid della quale dichiara di aver riscontrato dei punti in comune. Gemma intanto di confronta con Michele.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Manuel Vallicella lascerà il trono?

Per quanto riguarda il trono classico ancora non è certa la decisione di Manuel Vallicella se abbandonerà il trono oppure resterà per cercare la sua anima gemella. La decisione molto probabilmente ci sarà nella prossima registrazione del programma, per ora c’è ancora da attendere. Il ragazzo sembra non essere a proprio agio e a volte confuso sulle emozioni che prova per le ragazze in esterna. Due nuove arrivate, infatti, con una sola esterna sono già state in grado di ritrovarsi un gradino superiore rispetto alla corteggiatrice Carmen, che ovviamente non l ha presa molto bene. Superficialità o poca chiarezza? Indubbiamente non sono mancate la critiche soprattutto dell’opinionista Tina Cipollari che ha fatto notare con quale rapidità il ragazzo cambia idea sulle sua corteggiatrici. Sarà anche questo un segno del suo malessere e del suo possibile abbandono? Le fans non possono far altro che attendere la conferma delle sua decisione.