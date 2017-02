Verissimo, anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 4 febbraio 2017. Sabato 4 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.10. Come ogni settimana ci saranno moltissimi ospiti che si racconteranno in lunghe interviste per parlare della loro vita privata e dei loro progetti professionali. Nella puntata di sabato scorso erano stati ospiti in studio Mariano Di Vaio, reduce dell’esperienza a Selfie – Le cose cambiano, la sua prima esperienza televisiva importante. Come ogni settimana un’ampia parte del programma era stata dedicata a Il Segreto, con Nicolas e Mariana ospiti in studio. Vediamo quali sono le anticipazioni per la prossima puntata di Verissimo…

Verissimo: anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 4 gennaio 2017.

Sabato 4 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin ed in onda su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana sarà ricchissima di ospiti e si parlerà sicuramente de Il Segreto, l’amatissima serie tv che da anni tiene incollati milioni di telespettatori allo schermo. In questa puntata di Verissimo si tornerà a parlare anche dell’Isola dei famosi 2017, partita non senza qualche intoppo la settimana scorsa.