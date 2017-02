Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni 4 sabato febbraio 2017, esito delle sfide. Sabato 4 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dello speciale di Amici 2017 Ed. 16 che secondo le ultime anticipazioni ufficiali si aprirà con un ospite d’eccezione, l’attore Edoardo Leo, che parlerà del suo nuovo film Smetto quando voglio – Masterclass, a cui ha preso parte in veste di attore ed in sala dal 2 febbraio 2017. La puntata di Amici 2017 Ed. 16 prosegue poi con le polemiche di quattro ragazzi della scuola, Lo Strego, Alessio, Andreas e Riccardo, i quali hanno chiesto ai professori di poter creare una terza squadra Il corpo docenti ha però rifiutato l’offerta e le squadre hanno continuato a sfidarsi normalmente.

Amici 2017 Ed. 16: ultime anticipazioni, l’esito delle sfide a squadre e concorrenti con l maglia rossa.

La sfida tra le due squadre nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 prosegue e i due team sono pronti per sfidarsi. La prima manche tra i Tassorosso e i Senza piani ha visto una sfida tra Andreas e Cosimo, con la vittoria di Cosimo. Si continua poi con una sfida di canto tra Lo Strego contro Federica, con vittoria dello Strego. La terza ed ultima sfida è tra il ballerino nuovo arrivato Simone e Sebastian, con la vittoria di Sebastian. Vince quindi la squadra di Riccardo, i Senza piani, ma nessuno per questa volta va in sfida. Francesco aveva infatti precisato che non sarebbe stato giusto dare la maglia rossa a qualcuno che non si era esibito, in questo caso Giada. La seconda manche della sfida nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 è invece stata vinta dai Tasso Rosso di Francesco. Oliviero, andato in sfida, vince e può rimanere nella scuola di Amici 2017 Ed. 16.