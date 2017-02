Amnistia e indulto, detenuti e carceri: le ultime news ad oggi 3 febbraio 2017

Amnistia e indulto, detenuti e carceri: le news ad oggi 3 febbraio 2017. Se da una parte i ddl amnistia e indulto stazionano in Senato senza poi avere un concreto traghettamento verso leggi vere e proprie, sul fronte del processo penale importanti novità potrebbero arrivare proprio a metà febbraio con l’auspicata riforma del processo. Scopriamo le ultime notizie sul processo penale e sulle carceri italiane.

Carceri e detenuti, le ultime notizie ad oggi 3 febbraio 2017.

Secondo quanto anticipato dal Dubbio la riforma del processo penale potrebbe essere in aula al Senato a metà febbraio secondo quanto scritto nel calendario di Palazzo Madama. “Serve un pretesto per staccare la spina, e mettere in calendario una legge così divisiva è un espediente perfetto” avrebbe detto la senatrice Loredana de Petris. “Invece è tutto vero – scive il Dubbio – la capigruppo si è dunque risolta e ha riportato in vita un provvedimento tra i più tormentati della legislatura: seppur dopo il decreto salva banche e il ddl di conversione del milleproroghe, la riforma del processo penale ricompare nell’agenda del presidente Pietro Grasso. Considerato che la legge sugli istituti di credito è calendarizzata per il 7 febbraio, il ddl voluto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando dovrebbe entrare in scena verso la settimana successiva, probabilmente il giorno di San Valentino”.

Passando alla situazione delle carceri italiane, evidenziamo come ad Alessandria, secondo quanto riportato da alessandrianews, le carceri cittadine starebbero andando verso l’accorpamento, con un convegno sabato un convegno sabato 4 febbraio con la presenza del deputato Andrea Maestri “per parlare della carenza di organico”.

“La Politica ha risposto all’appello della UIi-Pa sulla protesta silente della Polizia penitenziaria di San Michele Alessandria” ha dichiarato Salvatore Carbone, Segretario generale regionale Uil-Pa Polizia penitenziaria. Saranno accorpati: la Casa circondariale Catiello Gaeta e la Casa di Reclusione di San Michele.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.