Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Trame future e Puntate Spagnole. «Sol muore avvelenata!» La sorella di Severo Santacruz – come purtroppo mostrano le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto – ha perso la vita a La Quinta, uccisa dal veleno di un misterioso assassino! Disperato, Severo impone che nessuno se ne vada dalla sua casa prima che venga scoperto il colpevole! I sospetti di tutti i presenti, a cominciare proprio da Santacruz, si appuntano inizialmente su Francisca, per poi ricadere su Hernando Dos Casas. Quest’ultimo non ci sta, e si ribella anche solo all’idea.

«L’assassino si trova ancora a La Quinta?» Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Trame future e Puntate Spagnole.

Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo) Raimundo cerca di calmare – per quel poco che è possibile, date le circostanze – Severo, proponendogli di chiamare la Guardia Civil in modo che trattenga in casa tutti i presenti, per il tempo necessario ai militi per acquisire le dichiarazioni di ciascuno di loro. Ma questo metodo non è sufficiente a far diminuire la tensione, che ovviamente rimane altissima ed estrema. Tutti sono sospettati, perfino Lucas e Carmelo, ma il Santacruz è irremovibile: nessuno lascerà la casa se prima non sarà interrogato dalla Guardia Civile. E così tutti quanti passeranno la notte rinchiusi a la Quinta…

