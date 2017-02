Antonella Clerici: chignon basso e blusa nera con frange oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: oggi in nero e frange. Una elegantissima Antonella Clerici oggi a La prova del Cuoco in occasione dell’ultima puntata ha optato per un look total black con frange. La conduttrice nella puntata de La prova del cuoco di oggi venerdì 3 febbraio 2017 sceglie una blusa nera a manica larga con frange per un look diverso e chic. Speciale l’acconciatura capelli.

Antonella Clerici: chignon basso per la puntata di oggi venerdì 3 febbraio 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco di oggi venerdì 3 febbraio 2017 Antonella Clerici ha scelto un look in nero molto elegante ma anche una acconciatura di tendenza con lo chignon basso da ballerina. Un raccolto liscio che sta molto bene alla protagonista de La prova del cuoco Antonella Clerici. Ospiti della puntata di oggi Gabriele Bonci, Gianfranco Pascucci, Fabio Picchi e Mario Ragona. Tante le ricette ed il divertimento, come sempre assicurato! L’appuntameno con Antonella Clerici è dal lunedì al venerdì alle 11.50 e molto presto con la nuova trasmissione Standing Ovation.