Parigi – «Non c’è dubbio sul carattere terroristico» degli eventi accaduti oggi nella capitale francese, presso il Museo del Louvre. È la dichiarazione rilasciata dal presidente francese Francois Hollande, durante il summit dell’UE a Malta. «La minaccia c’è, rimane e dobbiamo affrontarla», ha aggiunto il capo dell’Eliseo. I fatti sono questi: oggi a Parigi, quattro militari sono stati attaccati a colpi di machete vicino al Carrousel del Louvre, il centro commerciale situato presso l’ingresso del museo, da un uomo che gridava ‘Allahu akbar!’. Due soldati sono rimasti leggermente feriti.

Parigi, l’attentato jihadista di oggi al Louvre: la risposta dei soldati attaccati, l’arresto e l’identificazione dell’aggressore

Uno dei soldati attaccati ha risposto sparando cinque colpi di arma da fuoco e ferendo gravemente all’addome l’aggressore che, recando due zainetti, aveva urlato ‘Allahu akbar’. L’emittente LCi – che cita fonti dell’antiterrorismo – riferisce che l’assalitore è un egiziano di 29 anni, Abdallad E-H, sconosciuto ai servizi segreti francesi e arrivato a Parigi in aereo da Dubai lo scorso 26 gennaio. I servizi francesi stanno ora indagando presso i colleghi egiziani per accertare se fosse noto ai loro servizi antiterrorismo. L’uomo aveva prenotato un volo di ritorno a Dubai per domenica 5 febbraio. Alloggiava in una stanza d’albergo a rue Ponthieu, che in seguito all’attentato è stata perquisita dalla polizia.