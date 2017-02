Charlotte Casiraghi, le ultime novità. Charlotte Casiraghi è stata fotografata qualche settimana fa in compagnia di un ragazzo con il quale sembrava essere molto in sintonia. Nei numerosi scatti fotografici che hanno immortalato la coppia seduta in un bistrot di Parigi, Charlotte sembra incuriosita e divertita dalla conversazione con il giovane. Per diverso tempo ci si è chiesti se fosse la nuova fiamma della monegasca, un amico o una conoscenza maturata in ambito lavorativo. Queste domande sono ancora avvolte nel mistero, ma è trapelata qualche informazione in più sul misterioso accompagnatore di Charlotte.

Charlotte Casiraghi a Parigi: qualche dettaglio sul suo accompagnatore.

Secondo il settimanale francesce Voici, il giovane con il cappellino e la barba nel bistrot di Parigi assieme a Charlotte Casiraghi è spagnolo e si chiama Tiago. Voici sostiene, inoltre, che lavori nel settore della comunicazione per un brand di lusso. Si saranno conosciuti per motivi di lavoro? In ogni caso, visti i sorrisi e gli sguardi che i due si sono lanciati è davvero difficile credere che abbiano parlato solo di questioni lavorative. Tra le ultime novità che riguardano Charlotte Casiraghi, sembra che abbia lasciato la sua tranquilla residenza a Barbizon per trasferirsi a Parigi, dove vivrebbe in un appartamento senza troppi sfarzi, in compagnia di un’amica. Ma non si tratta di un trasloco definitivo, in quanto, come riporta Public, Charlotte torna a Barbizon intorno alla metà della settimana per prendersi cura del giardino della sua proprietà che ama molto.

Charlotte Casiraghi 1 su 3