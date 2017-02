Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 3 febbraio 2017. Appuntamento anche oggi alle 14.00 su Rai 2 con Detto Fatto ed i tutorial del giorno insieme a Caterina Balivo, regina del pomeriggio televisivo. Quali saranno i tutorial e gli ospiti di oggi a Detto Fatto di venerdì 3 febbraio 2017? Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi di Detto Fatto. Irene Colzi ci spiegherà come trasformare la tendenza di stagione del Velluto, visto sulle passerelle autunno-inverno 2017, creando tre look portabili tutti i giorni. La nostra modella per un giorno sarà Marika, studentessa di Pavia. Donna Rita Macchiavelli insegnerà una delle tendenze del momento: la tecnica del “lettering”, ovvero la decorazione di ambienti, tessuti, pareti o oggetti con frasi, citazioni o semplicemente le lettere dell’alfabeto. Un tutorial dedicato a chi vuole rendere la propria casa più moderna e originale giocando con le parole.

Detto Fatto: ospiti, anticipazioni e tutorial puntata di oggi 3 febbraio 2017.

Ospite della puntata di oggi di Detto Fatto anche il pizzaiolo napoletano Cristiano Piccirillo, si conclude la settimana con la preparazione della pizza degli innamorati: un’idea romantica e sfiziosa da cucinare per la cena di San Valentino. Tutto pronto per una nuova puntata di Detto Fatto oggi alle 14.00 su Rai 2.