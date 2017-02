Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di sabato 4 febbraio 2017

Guida tv completa di sabato 4 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 4 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Nessuno mi può giudicare. Su Canale 5, invece, vedremo il programma C’è posta per te. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di sabato 4 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il film Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi e Raoul Bova. Alice ha una vita felice: vive in una bella villa con suo marito e con il figlio di 9 anni, ed ha tre domestici. Un giorno, però, il marito muore. Alice viene a sapere che il marito l’ha lasciata piena di debiti, così è costretta a licenziare i domestici ed a vendere la villetta. La donna, però, non riesce ad estinguere i debiti nemmeno con il ricavato della villetta. Con il suggerimento di Eva, Alice decide di fare la escort…

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Un bambino muore con una bomba attaccata al petto, ed anche un suo gemello ha una bomba al petto: la squadra, così, insegue il gemello. Su Rai 3 andrà in onda programma Sono innocente, un programma di approfondimento condotto dal giornalista Alberto Matano. Si raccontano le storie di uomini e donne accusati ingiustamente, e a causa di ciò hanno iniziato a vivere un incubo…

La guida tv di sabato 4 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Absolution – Le regole della vendetta. John Alexander è un killer. Dopo aver incontrato una ragazza in fuga da un boss della mafia con potenti agganci politici, John è combattuto: non sa se proteggere la ragazza o rimanere fedele all’agenzia governativa che lo ha assunto per una missione. Su Canale 5 andrà in onda il programma di Maria De Filippi C’è Posta per te, con il quinto appuntamento di questa ventesima edizione della trasmissione. Ospiti della serata saranno il campione di calcio argentino Mauro Icardi, bomber e capitano dell’Inter, e l’attore Serkan Cayoglu, attore che ha interpretato il ruolo di Ayaz Dincer nella soap Cherry Season.

Su Italia 1 vedremo il film d’animazione I Croods. La piccola Hip vive in una caverna con la famiglia; sentendo dei rumori provenienti dall’esterno della caverna, esce ed incontra Guy, un nomade. Guy mostra ad Hip il fuoco e le rivela che ci sarà un terremoto. Ed in effetti il terremoto si verifica davvero e distrugge la caverna di Hip…

Guida tv: i programmi tv di sabato 4 febbraio febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Sabato sera, 4 febbraio 2017, su La7 andrà in onda la serie tv L’ispettore Barnaby. Il ciclista Greg Eddon viene ucciso subito dopo la sua vittoria in una tappa nazionale di ciclismo in cui, all’ultimo minuto, ha battuto il compagno di squadra.