Isola dei Famosi 2017, Bettarini in ospedale. Paura all’Isola dei Famosi 2017 a causa delle ormai famigerate zanzare, meglio note come “mosquitos”. A farne le spese è stato in queste ore Stefano Bettarini, l’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12. Secondo le ultime news, Bettarini sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale per via di un’infezione causata dalle punture degli animali, noti ai naufraghi di tutte le edizioni.

Isola dei famosi 2017: ultime news su Bettarini, ricoverato per le punture di insetti.

Accanto a Stefano Bettarini in queste ore ci sarebbe la sorella Simona, che secondo quanto rivelato di Alberto Dandolo assisterà il fratello per tutta la durata dell’Isola dei famosi 2017 Ed.12. Non ci sono novità sulle condizioni attuali di Bettarini ma è sicuramente assistito dalla produzione e si aspetta che si rimetta in sesto per la puntata di lunedì. Sull’Isola dei Famosi intanto i naufraghi cercano di ambientarsi e di trovare la loro dimensione senza le comodità. In nomination Samantha e Dayane. Chi tra le due conquisterà il televoto dei telespettatori dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12?