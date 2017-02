Riforma delle pensioni, le ultime novità. Dopo la preoccupazione che l’Ape social potesse essere rimandata, le rassicurazioni del Ministro Poletti sul rispetto delle tempiste previste dalla Legge di Bilancio 2017 hanno riacceso gli animi di quei lavoratori che attendono con ansia di poter accedere alla misura per le pensioni anticipate. Il tassello che manca è quello dei decreti attuativi, che dovrebbero essere predisposti a breve. Soddisfazione da parte dei sindacati, che attendono comunque di confrontarsi con il Governo sulla “fase due” del verbale d’intesa firmato il 28 settembre scorso.

Pensioni anticipate, Ape. I sindacati chiedono un nuovo confronto con il Governo.

L’argomento delle pensioni anticipate è stato affrontato dal segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli. Il sindacalista, commentando la dichiarazione del Ministro del Lavoro Poletti sulla partenza dell’Ape nel prossimo mese di maggio, ha affermato: “L’imminente emanazione dei Dpcm previsti dalla legge di bilancio ed il completamento della normativa amministrativa delle misure previdenziali previste nella legge di bilancio consentono di dare attuazione alla prima fase dell’intesa Governo – sindacato del 28 settembre scorso”.

Per Petriccioli:”Ora è necessario che il Governo convochi il Sindacato per verificare la piena attuazione della fase uno dell’intesa Governo – Sindacati del 28 settembre che deve trovare nei Dpcm e nelle circolari dell’Inps una completa realizzazione e per avviare il confronto sui punti individuati nella “fase due”, la cui implementazione resta essenziale per migliorare l’equità del sistema pensionistico e per rispondere ai bisogni previdenziali delle giovani generazioni”.

Riforma delle pensioni, debito implicito.

La riforma delle pensioni in atto è sotto la lente d’ingrandimento per le affermazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri, circa la sostenibilità dei conti previdenziali e di un possibile ampliamento del debito implicito. Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha fornito ieri delle delucidazioni in merito in Commissione lavoro al Senato. Marco Leonardi, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, su “lavoce.info” ha analizzato le affermazioni di Boeri ed ha giudicato “azzardato considerare spese e risparmi su un orizzonte troppo lungo”.

Per Leonardi, tranne la misura sulle pensioni anticipate, gli interventi inseriti nel pacchetto pensioni della Legge di bilancio 2017 sono di carattere strutturale ed avranno “effetti permanenti sul bilancio e quindi aumentano il debito implicito”. Leonardi precisa che nell’analisi sono state escluse “le spese per la quattordicesima, per il cumulo gratuito, per l’estensione della no tax area e altri interventi che non riguardano strettamente le scelte future di pensionamento quanto le pensioni in essere”. Confrontando le misure del Governo con la riforma “non per cassa ma per equità” proposta da Boeri, Leonardi osserva che “quest’ultima implica spese maggiori nei primi dieci anni rispetto alle misure della legge di bilancio”. In particolare, “la riforma “non per cassa ma per equità” costa di più se valutata su dieci anni, ma costa di meno della riforma in legge di bilancio se valutata su trenta anni o più”. Ed, inoltre per Leonardi:” Il problema del concetto di debito implicito è che non è credibile che la riforma “non per cassa ma per equità” ripagherà i costi dopo il 2030″.