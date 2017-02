Riforma pensioni, oggi 3 febbraio 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, durante l’audizione in Senato. Poletti ha risposto alle critiche del presidente dell’Inps, che aveva sollevato il problema di aggravare la situazione per le generazioni future. In Senato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, parlando in particolare degli interventi previdenziali – che riguardano in primo luogo l’Ape – introdotti con l’ultima legge di Bilancio. Il tema è stato sollevato criticamente da Tito Boeri, il presidente dell’Inps, che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme debito sul sistema previdenziale italiano. Poletti ha parlato di “criteri di equità e sostenibilità” nelle scelte del governo, spiegando che sono stati adottati “meccanismi di flessibilità che non gravano sul bilancio pubblico, che invece sarebbe peggiorato seguendo altre proposte ventilate in questi mesi”.

Pensioni, Poletti replica a Boeri.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Poletti avrebbe replicato a Boeri anche in merito alla sostenibilità dei conti pubblici: “I nostri interventi sono pienamente sostenibili: non danno problemi né per il sistema previdenziale né per il bilancio dello Stato”. Ha aggiunto Poletti, “gli interventi sono stati sistematicamente esaminati dall’Inps” prima di esser adottati. Poletti evidenzia che il debito implicito “non è un indicatore di sostenibilità del bilancio pubblico” e quindi “siamo di fronte a un fenomeno che non ha alcuna incidenza significativa rispetto alla spesa e al bilancio dello Stato e non propone problemi in questo senso”. “Boeri ha sollevato il tema del debito pensionistico implicito – ha spiegato poletti – ma avendo l’Inps emanato una comunicazione che qualifica e definisce il debito implicito, io credo si possa assumere il dato che il debito pensionistico implicito non è un indicatore sostenibilità del bilancio pubblico e non può essere usato come tale”.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime dichiarazioni di Poletti.

Sul fronte pensioni anticipate ed anticipo pensionistico Poletti si è detto fiducioso di riuscire a chiudere i decreti per disciplinare l’Ape e i provvedimenti annessi per partire con la sua applicazione da maggio.”Pericoli o richieste di andare in direzione di un ulteriore intervento sul versante della riforma o dei trattamenti previdenziali pensionistici direi che non vi sono presenti in nessuna sede”, ha detto il ministro. Quindi, ha aggiunto, “in questa fase con riferimento al dialogo aperto con la Commissione europea, sia in prospettiva, per questo governo non sono previsti interventi che segnino una modifica sostanziale di questa situazione, se non lo sviluppo di un confronto che abbiamo convenuto con le organizzazioni sindacali con le quali in occasione di una precedente discussione abbiamo convenuto una serie di problemi che hanno avuto un parziale recepimento in legge di bilancio, mentre una parte è stata rimessa a una seconda fase del dialogo”.Quindi, ha concluso Poletti, “quello che noi oggi abbiamo in campo è la volontà di continuare questo dialogo, non abbiamo intenzione come governo e non abbiamo richieste a livello europeo”.

Pensioni e vitalizi, le ultime dichiarazioni di Laura Boldrini.

Ne dibattito sulle pensioni ed i vitalizi dei parlamentari interviene Laura Boldrini, presidente della Camera in una nota e dichiara: “Lasciar intendere che la maturazione dell’eventuale pensione possa essere il criterio-guida in base al quale i deputati decideranno sulla conclusione della legislatura rischia di contribuire alla delegittimazione del Parlamento”. Secondo Laura Boldrini “si fa torto così a tanti membri della Camera, delle più diverse parti politiche, che meritano rispetto per il loro serio lavoro quotidiano”.”Ho già espresso l’auspicio che, nel periodo restante della legislatura, si completino importanti interventi legislativi nel contrasto alla povertà e in materia di diritti. Nulla vieta che si possa nuovamente agire, dopo la riforma del 2012, anche sulle pensioni dei parlamentari. Se lo ritengono, compete alle forze politiche, a partire da quelle più consistenti, attivarsi al riguardo. Sarebbe questo l’unico modo efficace e responsabile di affrontare il tema”, conclude.

Sul fronte pensioni e vitalizi dei parlamentari, significativa la lettera inviata da 17 parlamentari del Pd a Matteo Renzi, in replica all’sms delle scorse ore del segretario Pd, in cui ha dichiarato: “votare nel 2017 o nel 2018 è lo stesso. Però sarebbe grave far scattare i vitalizi a settembre, perché sarebbe molto ingiusto verso i cittadini. Sarebbe assurdo”. La lettera inizia così: “Caro segretario, oggi molti dei parlamentari del tuo gruppo politico, sai, quelli che hanno votato le fiducie, quelli che hanno passato giorni a studiare testi anche per trovare correttivi ad atti governativi, quelli che passano i fine settimana ad incontrare cittadini e le loro difficoltà, oggi ascoltano con delusione il tuo attacco ai ‘vitalizi'”. Il testo è firmato da Roberta Agostini, Sofia Amoddio, Tamara Blazina, Paola Boldrini, Mara Carocci, Paolo Gandolfi, Giuseppe Guerini, Enzo Lattuca, Danilo Leva, Gianna Malisani, Giorgio Piccolo, Michele Ragosta, Francesco Ribaudo, Maria Grazia Rocchi, Michela Rostan, Simone Valiante, Davide Zoggia.

“Pensi davvero che i parlamentari di nuova nomina basino le loro decisioni politiche, anche quelle a breve, su una pensione che forse vedranno tra 20 o 30 anni ? – si chiedono gli esponenti dem – . Ciò che veramente auspicano è vedere la costruzione di un progetto politico che restituisca dignità alle istituzioni (tutte) di questo Paese, che offra risposte vere ai numerosi bisogni ed aspettative degli italiani”.”Non ti ricordiamo che il sistema dei vitalizi è stato ampiamente riformato nel 2011 – si legge nella lettera – , sappiamo che conosci bene la materia, e sai che oggi non esistono più perché sostituiti da un sistema di calcolo contributivo. Ma è bene segnalarti che proprio parlamentari del tuo gruppo hanno già presentato proposte di legge per rendere ancora più equilibrato il sistema di calcolo pensionistico dei parlamentari. Vogliamo portarli in discussione?”.”Riteniamo che oggi sarebbe molto più utile che tu ponessi lo stesso vigore con cui chiedi la calendarizzazione delle norme elettorali anche alla calendarizzazione di questi provvedimenti, così come di altri che incidono concretamente sulla vita dei cittadini”, concludono i parlamentari dem.

Riforma pensioni, grande attesa per la fase 2.

Sul fronte riforma pensioni, il Segretario generale della Uil Pensionati, Romano Bellissima, ha di recente ribadito la necessità di riprendere il confronto con il Governo per la definizione degli impegni assunti con la sottoscrizione del verbale d’intesa dello scorso 28 settembre. Bellissima ha sottolineato che il Governo si è impegnato a valutare ulteriori interventi di riforma a partire dalla separazione della previdenza dall’assistenza. Secondo il segretario generale della Uil pensionati bisognerà poi discutere dello studio di un nuovo paniere Istat e di un diverso indice per l’individuazione dell’inflazione, più rappresentativi dei consumi dei pensionati e infine la ricostituzione del montante come base di calcolo della nuova indicizzazione per chi ha subito il blocco negli anni 2012 – 2013. La Uil Pensionati unitariamente a Spi ed Fnp ha scritto anche al Ministro Poletti per richiedere la convocazione del tavolo di confronto sulle pensioni.

Pensioni anticipate ed opzione donna, aspettative per il nuovo anno.

Sulla necessità di proseguire nel confronto sul fronte riforma pensioni premono i sindacati. Anche i membri del comitato opzione donna social, come rivelato da Orietta Armiliato, una delle amministratici del gruppo in questione, la fase2 pone ulteriori temi che vanno incontro alla richiesta di flessibilità e, le aspettative per l’apertura a nuovi contributi che vanno in quella direzione sono piuttosto alte. Il Comitato Opzione Donna Social richiama l’attenzione in particolare su due temi: la considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali e maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, così definiti nel protocollo di intesa sul quale Governo e Sindacati intendono lavorare.

Riforma pensioni, lavoro, questione sociale: le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Molto attento alla questione della riforma delle pensioni ed all’emergenza lavoro è il presidente della commissione lavoro Cesare Damiano, che ha dichiarato: “Il Paese ha bisogno di interventi concreti per risolvere i problemi degli italiani (crescita economica, lavoro, pensioni, lotta alla povertà, tutela del risparmio, sicurezza) e non di una corsa affannata alle elezioni, che rischia di consegnare il Paese all’ingovernabilità. Piuttosto che alimentare polemiche, Renzi lavori per costruire l’unità del partito e per evitare una scissione deleteria”.

Pensioni e previdenza: gli investimenti ad impatto sociale.

Sul fronte pensioni e previdenza, in un contesto finanziario in piena evoluzione, peraltro agevolato da una domanda di sociale in crescita, l’investimento a impatto sociale rappresenta oggi un terreno estremamente fertile sul quale gli investitori, in particolare quelli istituzionali che perseguono essi stessi un obiettivo sociale, possono coltivare concrete e valide ambizioni di rendimento (finanziario) e sviluppo (sociale). Nonostante un interesse già consistente, il social impact investing rappresenta però una tipologia di investimento in fase di consolidamento e non priva di complessità, che necessità quindi di percorsi di avvicinamento ben calibrati e basi tecniche solide.

Si pone in quest’ottica l’analisi realizzata dal Terzo Quaderno di Approfondimento “Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità” a cura di Assoprevidenza e Itinerari Previdenziali, fotografia circa lo stato dell’arte e i possibili margini di sviluppo ulteriore che si prospettano all’orizzonte per questa tipologia di investimenti. La pubblicazione, che costituisce l’ideale continuazione del workshop “Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità”, svoltosi a Roma lo scorso 22 giugno, s’inserisce quindi all’interno del dibattito sul tema, cui si propone di contribuire attraverso una chiave di lettura concreta e attuale. Se da un lato, infatti, prende in considerazione e s’interroga sugli aspetti più tecnici, dall’altro ne traccia i driver di crescita, le possibili criticità, nonché il valore potenzialmente assunto sia in ottica finanziaria che sociale.

Ci troviamo nella fase del consolidamento, in cui si affinano i presupposti tecnico-culturali e si recepiscono gli stimoli affinché il filone degli impact investments giunga a compiere un salto di qualità e divenga obiettivo credibile delle strategie di investimento. In una sola parola, si stanno creando i giusti presupposti per proporsi al mercato e attingere a un pubblico di investitori ben più ampio di quanto già oggi si osservi, mettendo pienamente a frutto le grandi potenzialità che contraddistinguono questo segmento. Da un lato, tuttavia, alcuni contorni di tipo meramente tecnico sono in fase di ottimizzazione: si pensi alla difficoltà tuttora presente nell’inquadrare il concetto stesso di impatto sociale e nel misurarlo quantitativamente, o alla definizione di un equilibrato rapporto rischio/rendimento atteso esplicitato in termini finanziari, o infine – e questo vale soprattutto per il nostro Paese – alla tradizionale diffidenza delle imprese e del privato sociale verso i mercati finanziari e la riluttanza ad “adattare” i loro profili di governance in maniera coerente con i requisiti richiesti dai mercati finanziari.

Previdenza: “Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità.”

La sfida più impegnativa – l’esigenza di standardizzazione/ industrializzazione dell’investimento a impatto sociale e dei suoi veicoli, rendendolo replicabile su più ampia scala sia sul versante degli investitori sia su quello degli impieghi “sociali” e degli obiettivi perseguibili. Un passaggio, quest’ultimo, che sarà in grado di giovare al comparto in termini di efficienza delle iniziative sul fronte vuoi sociale vuoi finanziario, di livellamento dei costi delle operazioni finanziarie e di ulteriore attrattività del comparto verso nuovi operatori che oggi mantengono un interessamento tiepido. Il quaderno di Assoprevidenza è curato da Laura Crescentini, Coordinatore Tecnico di Assoprevidenza, e da Edoardo Zaccardi, Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali.

