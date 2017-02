San Valentino 2017, la festa degli innamorati: ecco idee del fai da te per il 14 febbraio. La Festa degli Innamorati si avvicina e già si è alla ricerca di un pensiero particolare ed originale per stupire la propria metà. Si sa che le cose più originali e particolari sono quelle che si creano con le mani e allora perché non creare un biglietto d’auguri di San Valentino da personalizzare con una frase speciale. Ecco qualche idea per una lettera d’amore a sorpresa per stupire chi si ama. Sotto il piatto oppure nella tasca della giacca bastano davvero del cartoncino, fantasia e un pizzico di passione per far sentire quella persona speciale nel giorno dedicato all’amore. Per questo biglietto di San Valentino si può ritagliare del cartoncino e incollare un rametto da piegare a forma di cuore, oppure dei petali colorati. Un’idea semplice da realizzare per San Valentino può essere anche un biglietto di cartoncino con le migliori foto tue e del tuo partner, magari foto scattate quando eravate appena fidanzati e vi luccicavano gli occhi quando vi guardavate. Avrai sicuramente un po’ di vostre fotografie a disposizione.

San Valentino: idee di regali e biglietti fai da te per stupire la persona amata.

Un’altra realizzazione semplice e duratura è un calendario fatto a mano per San Valentino, sempre utilizzando foto o, per i più capaci, propri disegni. L’inizio dell’anno è il momento giusto per regalare un calendario, così il tuo partner avrà con sè il tuo regalo tutti i giorni dell’anno… bisogna solo ricordarsi di scegliere pezzi unici fatti a mano per coccolare il proprio amore. Anche la ghirlanda di San Valentino può essere un bel pensiero la casa insieme. Una splendida occasione per iniziare la giornata insieme. Perché non cogliere l’occasione del prossimo 14 febbraio per preparare al tuo lui dei dolcetti di San Valentino? Puoi confezionare il delizioso regalo con una confezione in cartoncino e lasciare il pacchetto dove meno se lo aspetta, magari in una tasca della giacca. Stoffa o cartoncino? Una lettera d’amore per il tuo principe azzurro, che sia di poche parole da ricamare o un pensiero con l’inchiostro, possiede sempre un grande effetto: abituati di nuovo alle parole d’amore da condividere con il tuo compagno di vita. Avete una foto o un disegno che vi ha unito? Stampa una vostra foto ricordo o disegna tu una figura che per abbia senso e incolla il ritaglio alla superficie di un biglietto in cartoncino. Un puzzle per scomporre e ricomporre il vostro amore in un gioco di passione.