Serie A, 23° giornata: probabili formazioni, diretta tv e news di Bologna-Napoli. Domani sera, sabato 4 febbraio 2017, alle 20:45 scendono in campo Bologna e Napoli per l’anticipo della 23° giornata di serie A. Allo Stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano si affrontano due squadre ben allenate, in un classico del calcio italiano. Il Napoli di Maurizio Sarri è in un momento spartiacque della stagione. Si trova al terzo posto in classifica, a + 3 sull’Inter e a -2 sulla Roma. Viene da un pareggio deludente in casa col Palermo, nel quale ha creato molte occasioni ma non è riuscito a concretizzarle fino in fondo.

Il Bologna di Roberto Donadoni naviga a metà classifica (12° posto, a 27 punti) e ha pareggiato domenica scorsa a Cagliari. Il tecnico emiliano ha ritrovato i gol di Mattia Destro e le giocate di Simone Verdi, che è rientrato a pieno ritmo dopo l’infortunio. Domani sera le squadre scenderanno in campo con lo stesso modulo, il 4-3-3. Torna Koulibaly al centro della difesa e al fianco di Albiol, a centrocampo potrebbero giocare titolari Zielinski e Diawara (grande ex della partita), mentre in attacco giocheranno i soliti tre Mertens-Callejon-Insigne.

Donadoni punta tutto sullo straordinario momento di forma di Dzemaili, che a giugno potrebbe trasferirsi in Canada per firmare un ricco contratto. In attacco scenderà in campo il tridente Verdi-Destro-Krejci. L’anno scorso Bologna-Napoli finì 3-2 e i due centravanti, Destro e Higuain, furono protagonisti con due doppiette. Oggi il Pipita veste la maglia bianconera, ma Sarri può contare sul nuovo acquisto Leonardo Pavoletti, che ha deluso le aspettative contro il Palermo ma potrà tornare utile a partita in corso.

I partenopei vengono da una settimana particolare, anche a causa delle polemiche legate alle ultime trattative del calciomercato. Manolo Gabbiadini è stato ceduto al Southampton al fotofinish, ma nei saluti su instagram ha ignorato Sarri, che lo ha utilizzato col contagocce nell’ultimo anno e mezzo. Anche il procuratore di El Kadouri, ceduto all’Empoli, ha tuonato contro il tecnico di Bagnoli. Vediamo se la squadra saprà ricompattarsi e reagire, in una trasferta difficile. Diretta TV su Sky Calcio 1 e Premium Sport, dalle 20:45.