Tagli capelli corti 2017: tutti i tagli di capelli audaci e particolari per chi se la sente di osare

Tagli capelli corti 2017, tutti i tagli di capelli audaci con i quali osare nel nuovo anno. In fatto di tendenze capelli questo 2017 ci propone moltissimi tagli per i capelli corti particolari ed audaci, perfetti per sconvolgere il nostro look nel caso in cui abbiamo voglia di un cambiamento. Prima di optare per un taglio di capelli corto e stravagante è bene che questo si sposi alla perfezione con il nostro look e con la nostra personalità. I tagli capelli corti proposti in questo 2017 sono sono perfetti per tutte quelle donne che se la sentono di osare e non hanno paura di mettersi in gioco. I tagli di capelli corti 2017 si adattano perfettamente a colorazioni di capelli stravaganti come i colori metallici, i colori pastelli, il platino, il ghiaccio ed il grigio, anche loro di grandissima tendenza in questo 2017.

Tagli capelli corti 2017: tutti i tagli di capelli corti per chi se la sente di osare.

Il 2017 ha portato con sé tanta voglia di novità e cambiamento e si sa che darci un taglio è il migliore dei modi per osare e magari lasciarsi alle spalle un periodo poco positivo. Questo nuovo anno ci propone moltissimi tagli di capelli particolari; primo fra tutti il cosiddetto taglio a scodella, ovvero quel caschetto paro e cortissimo la cui linea di taglio si trova sopra le orecchie. Questo particolare taglio di capelli è sicuramente più adatto ad viso piccolo ed una fisicità minuta, e la parte inferiore può essere portata rasata o cortissima, magari in un colore differente da quello dei nostri capelli, con uno speciale effetto bicolor. Tra i tagli capelli corti del 2017 non può certamente mancare il pixie, declinato questa volta in versione rock ed androgina. La parte superiore da portare tirata su, come se fosse una vera e propria cresta. Tra i tagli di capelli corti particolari ci sono anche tutti quei tagli definiti gendercut, ovvero adatti sia al sesso maschile che femminile.