Tagli di capelli bob, pixie e cortissimi 2017: le ultime novità, trend e colori.

Tagli di capelli bob, pixie e cortissimi 2017. Il taglio di capelli corto, bob o pixie che sia, sarà uno dei must della prossima stagione primavera estate 2017. Impazzano le nuove declinazioni sia dei caschetti che dei tagli più corti, sfruttando anche nuove variazioni cromatiche che valorizzano i capelli in abbinamento al viso. Ecco le ultime novità e tendenze su tagli di capelli corti 2017.

Tagli di capelli bob, pixie e cortissimi 2017

Oltre ai tagli di capelli corti pixie, più voluminosi e con ciuffo vedremo anche moltissimi boyish cut con sottofrange che incorniciano il taglio degli occhi e rasature più morbide che assecondano le forme. I caschetti invece impazzano nelle loro nuove versioni. I bob restano infatti tra i tagli di capelli più amati anche nella primavera estate 2017 ma a farsi largo sarà la loro versione scalata e voluminosa dal piglio deciso, con riga laterale. In foto vediamo un bellissimo esempio di taglio di capelli corto realizzato nei saloni hairstyle oltreoceano con una novità in fatto di colore. Un mix dal blu al nero rappresenta il nuovo midnight edge creato da Sean Godard con lo stile di George Northwood. I caschetti non saranno più gli stessi!