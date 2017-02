Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over: battute non chiare tra Gemma e Michele. Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne andrà in onda la seconda parte del trono dedicato agli over. Avremo modo di vedere il resto della discussione tra Gemma e Michele, nella quale interverranno anche Annamaria e Valentina. Michele sta conoscendo Cristina ma sembra non distogliere gli occhi da Gemma alla quale ha chiesto per bene sette volte il numero. Il fatto che la dama torinese non mostri uno scarso interesse per l’uomo ma bensì un non credere al suo interesse vista la giovane età del cavaliere, porta l’uomo a non farsi mancare occasione per scambiare due battute. Durante un ballo il cavaliere Michele confidò anche di volerla baciare. In tutto ciò Cristina persiste nel volerlo conoscere, dicendo che fuori dagli studi ha ritrovato un uomo interessante, che poi cambia il suo atteggiamento una volta in trasmissione. Inoltre un video confermerà che Gemma, mentre Michele stava ballando con Annamaria, ha fatto una battuta nei riguardi di Michele. Quindi anche la dama Gemma sembra non stare “al posto suo”. Successivamente, Marco e Sabrina si sono seduti al centro dello studio. Le cose, tra i due, non sono andate bene.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’attacco di Angela Robusti a Luca Onestini.

Mentre è ancora in dubbio la decisione di Manuel Vallicella nella sua scelta di abbandonare o no il trono di Uomini e Donne, Luca Onestini pare essere, per ora, il tronista che ha creato meno polemiche. Il suo percorso sembra essere perfetto e dal pubblico è considerato un bel e bravo ragazzo. Non la pensa così, però, Angela Robusti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ai microfoni del sito Isa e Chia ha puntato il dito contro il tronista: “ Sì, sicuramente lui è molto bello, ma questo discorso ma ha spiazzata realmente e da una persona ripetuta intelligente non me lo sarei mai aspettato. In più alla fine ho realizzato che mancava quel brio, mancava qualcosa in più, quindi ho deciso in maniera anche molto accesa di andare via, ho salutato tutti e sono uscita”. La corteggiatrice si riferisce all’attacco del tronista per le foto sexy pubblicate sui social.