Amici 2017 Ed. 16, la puntata di oggi, 5 febbraio 2017. Inizia l’ottava puntata speciale del sabato pomeriggio di Amici 2017 Ed. 16. Maria De Filippi è, come sempre, al timone di una nuova puntata ricca di sfide e di novità. La puntata di oggi, sabato 4 febbraio 2016, si è aperta con una nuova sigla curata da Natalia Titova e con protagonisti dei professionisti. La puntata di oggi si apre con diversi colpi di scena, ed uno di questi ha come protagonista Vittoria. Maria De Filippi annuncia che per la ragazza c’è un filmato… Cosa sarà accaduto?

Amici 2017 Ed. 16, Veronica Peparini spiega le ragioni dello schieramento di Sebastian.

Il filmato mostra Vittoria mentre, con i compagni di squadra, sostiene di voler schierare, anche per la puntata di questa settimana, se stessa. I professori non sono d’accordo. Veronica Peparini comunica alla ragazza che al suo posto si esibirà Sebastian, e spiega il perché: “Per noi questa settimana i due ballerini più forti sono Cosimo e Sebastian, questo soprattutto perché tu non avevi dei pezzi abbastanza forti, quindi avresti dovuto fare qualche passettino indietro”. Vittoria non si trova d’accordo, con grande dispiacere della Peparini, che sostiene di aver sempre sostenuto, fin dall’inizio, la ragazza. Ad appoggiare Veronica Peparini inverviene la Celentano: “Vittoria, ti sei messa in primo piano senza valutare la coreografia più forte. Eppure dovresti esserne cosciente”.