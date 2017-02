Amnistia e indulto, Carceri, Detenuti: le ultime news ad oggi 4 febbraio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news a di venerdì 3 febbraio 2017. Come anticipato in precedenza, al di là dei ddl amnistia e indulto al momento stazionanti nelle Commissioni, potrebbero incardinarsi al Senato altri provvedimenti tra cui il reato di tortura, da tempo atteso in Senato. Scopriamo le ultime news sulle carceri ad oggi 3 febbraio 2017.

Carceri e Detenuti, le ultime notizie di oggi 3 febbraio 2017.

Il reato di tortura, secondo quanto anticipato dal Dubbio, dovrebbe finalmente ritornare nell’aula del Senato e pare sia stato in calendario dalla conferenza dei Capigruppo, ma il giorno non sarebbe stato ancora fissato. La tanto attesa discussione sul reato di tortura è dunque in via di approdo con un disegno di legge, a stabilirlo è la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Loredana De Petris del gruppo misto ha dichiarato: “Si sono decisi ad accogliere la nostra richiesta di rimetterlo in calendario. Ma un giorno preciso non è ancora stato indicato. Sicuramente dovrebbe venire esaminato a seguire dopo decreti”. Diventa dunque realtà quanto annunciato nelle scorse settimane dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Secondo quanto riportato da trentotoday.it sarebbe in stato di agitazione lo Spini per il personale di polizia penitenziaria ed il direttore Pappalardo minaccerebbe la chiusura. I deputati Ottobre e Dellai si sarebbero attivati per ottenere la delega dal governo. I problemi, comuni a molti penitenziari italiani: il carcere sovraffollato e la carenza di agenti. Sono ospitati 360 detenuti a fronte di un limite di 240 ed il personale è fermo alle 130 unità, molto lontano dai 214 agenti previsti.

