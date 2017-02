Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 febbraio 2017. «La scoperta di Tina e Clara». Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe, scopriamo – che a loro volta – Tina e Clara fanno una scoperta. Le due ragazze si imbattono casualmente nel test di gravidanza di Desirée e capiscono così che la Bramigk è incinta. E – se tanto gli dà tanto – pare proprio che Adrian non ne sia per niente a conoscenza. Ovviamente la Morgenstern ci resta male assai, perché è stracotta di Lechner, ma dissimula con Tina i suoi reali sentimenti per Adrian. Così le due ragazze convengono che è il caso di affrontare Desirée per dirle che sanno tutto e invitarla ad affrontare con coraggio e lealtà la situazione. Ma noi sappiamo già che la Bramigk ha altri piani…

«Melli, la bipolare in incognito…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 febbraio 2017

Nel frattempo – a proposito di nascondimenti – le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Melli sta pensando a come nascondere ad André il suo disturbo bipolare, il grave problema psicologico che l’affligge. Konopka comunque ha cambiato idea circa la necessità che la donna testimoni a suo favore. Egli è riuscito a trovare un modo per far cadere le accuse ma per farlo deve convincere Melli a non schierarsi dalla sua parte. Melli ignora che dietro la sua scelta di aiutare André ci siano Alfons ed Hildegard che vorrebbero che il nome della donna non fosse associato a quello dell’uomo. Ma perché vogliono così tanto proteggerla da lui?