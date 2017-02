C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Una nuova puntata di C’è posta per te tornerà anche questa sera sabato 4 febbraio 2017, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto come sempre da Maria De Filippi. La signora di Canale 5 sta per tornare con una nuova puntata che si preannuncia ricchissima di ospiti e di storie commoventi ed emozionanti, che come ogni sabato ci faranno riflettere tenendoci incollati allo schermo. Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato scorso un’emozionatissima Emma aveva cantato per una mamma e le sue due figlie, colpite da un grave lutto. Vediamo quali sono gli ospiti di questa puntata di C’è posta per te secondo le ultime anticipazioni…

C’è posta per te: ultime anticipazioni, ospiti Mauro Icardi e Serkan Cayoglu di Cherry Season.

Anche questa sera tornerà una nuova emozionante puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 in prima serata ogni sabato. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana ci saranno delle storie davvero profonde e toccanti e non potranno mancare gli ospiti in studio. Le ultime anticipazioni ci fanno sapere che i super ospiti di questa puntata di C’è posta per te saranno Mauro Icardi e Serkan Cayoglu di Cherry Season, anche se non sono ancora note le storie alle quali prenderanno parte…