Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domenica 5 febbraio 2017

Guida tv completa di domenica 5 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 5 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di domenica 5 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela con nuove avventure. Suor Angela aiuta una ragazza in difficoltà. Asia, che ha perso la memoria e che considera Nico il suo eroe. Il comportamento di Asia infastidisce e non poco Monica. Nico e Monica, però, decidono di collaborare insieme per aiutare Asia.

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S.: in città avvengono troppi casi: la morte di Dorneget, l’assassinio dei genitori di Luke, il ferimento di Bayar. Per questo, Gibbs decide di accettare in squadra un nuovo membro, l’agente Teague. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che fuori tempo che fa con tanti nuovi ospiti.

La guida tv di domenica 5 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Si può fare… Amigo, con Bud Spencer. Coburn assiste alla morte di Anderson che, in punto di morte, gli affida suo nipote Chip e i documenti di proprietà della sua casa. La casa riceve molte offerte di acquisto, ma Coburn e Chip si rifiutano di venderla, e a questo punto i due diventano preda di diverse aggressioni… Il terreno sotto la casa, scoprono, conserva un segreto… Su Canale 5 andrà in onda la soap Il segreto. Sol e Candela riescono finalmente a liberarsi grazie all’aiuto di Lucas e Severo e anche grazie al fondamentale aiuto di donna Francisca. Mentre stanno tornando a Puente Viejo, però, vengono fermati da Eliseo…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film con Kellan Lutz Il cavaliere del Santo Graal. Capitan Tuono, un Cavaliere di Re Riccardo, salva da una fortezza in Terra Santa alcuni prigionieri cristiani. Uno dei prigionieri gli affida il Santo Graal, e gli raccomanda di riportarlo in Spagna ai Cavalieri Custodi per affidarlo a Morgano.

Guida tv: i programmi tv di domenica 5 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Domenica sera, 5 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film Proposta indecente.

David e Diana Murphy sono in viaggio per Las Vegas. Qui, però, perdono tutti i loro risparmi. Il miliardario John Gage prova un certo interesse per Diana, tanto da offrire un milione di dollari per passare una notte d’amore proprio con la donna. Diana e David accettano…