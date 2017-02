Isola dei Famosi 2017, il daytime e le news di oggi, 4 febbraio 2017: Nathaly si isola dal gruppo

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime, le anticipazioni e le news del 4 febbraio 2017. Dopo l’entusiasmante prova leader di ieri, a cui hanno partecipato tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2017, i naufraghi si dividono nuovamente in gruppi e fanno ritorno alle rispettive isole e tornano alle proprie occupazioni. Giulio è alle prese con la costruzione di una zattera. Il naufrago spiega che, oltre a poter essere utile, questo lavoro serve per le motivazioni personali: è fondamentale, in particolar modo in situazioni come queste, avere degli obiettivi. I naufraghi, intanto, organizzano un’escursione per esplorare l’isola e per trovare cibo.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il comportamento di Nathaly.

Mentre i naufraghi sono partiti in esplorazione dell’isola, Nathaly non si è aggregata al gruppo e cerca da sola ricci per poter sfamarsi. Questo comportamento indipendente che porta a trascorrere molto tempo da sola sembra essere risultato arrogante a Nancy, Malena e Giulia, che commentano il comportamento della cantante.