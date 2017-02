Meteo: nuove perturbazioni in arrivo. Il primo fine-settimana di febbraio sarà caratterizzato dalla presenza di perturbazioni. Sabato 4 Febbraio il maltempo caratterizzerà il Centro-Nord e Campania, meglio sul resto del Sud con maggiori aperture sulla Sicilia. Temperature in lieve rialzo, massime tra 14 e 19. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature stabili, massime tra 7 e 11. Il centro Italia sarà caratterizzato da un nuovo intenso peggioramento dal pomeriggio a partire dalle regioni tirreniche con piogge e temporali. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 10 e 15.Domenica 5 Febbraio ci sarà una nuova perturbazione con maltempo diffuso dal pomeriggio. Al Nord avremo un nuovo peggioramento a partire da ovest con piogge e rovesci in estensione entro sera al Nordest ed Emilia Romagna. Neve dagli 800/1100m. Temperature in lieve calo, massime tra 6 e 10. Al centro il maltempo sarà presente fin dal mattino su Sardegna e Toscana, fenomeni intensi entro sera lungo tutta l’area tirrenica. Temperature stabili, massime tra 9 e 14. La sera nubi in aumento in Campania con piogge e temporali entro sera, maggiore variabilità altrove, soprattutto in Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 18.

Meteo: dalle perturbazioni alle schiarite.

Lunedì 6 Febbraio un diffuso maltempo minerà l’Italia con piogge e temporali e calo termico. Cieli chiusi in Emilia Romagna con piogge e nevicate dai 500/700m. Nuvoloso altrove con fenomeni scarsi, ampie aperture su Alpi e Prealpi. Temperature stabili, massime tra 7 e 10. Generali condizioni di maltempo con piogge e temporali, nevicate in Appennino dai 1100m. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 10 e 13. Al sud saranno presenti rovesci e temporali, più frequenti e localmente intensi sulle tirreniche. Neve in Appennino dai 1300m. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 15. Il giorno 7 Febbraio sarò caratterizzato da nubi sparse con ampie schiarite e piogge deboli sul dorsale campano. Questo stesso andamento persisterà fino al 9 Febbraio.